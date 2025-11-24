Arturo Carmona reacciona a vinculación a proceso de Cruz Martínez en caso de violencia a Alicia Villarreal

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicana, Arturo Carmona, recientemente ha brindado una entrevista, en la que finalmente ha reaccionado a vinculación a proceso de su socio de negocios y padrastro de su hija, Cruz Martínez, en el tan polémico caso de violencia familiar en contra de su exesposa, la famosa cantante mexicana de banda, Alicia Villarreal.

El pasado miércoles 19 de noviembre, tras varios meses de juicio y una serie de dimes y diretes, los asesores jurídicos Ulrich Richter y Agustín Liñán, confirmaron que en la última audiencia celebrada, el juez vinculó a proceso a Martínez, por el delito de violencia familiar, agregando que fueron en modalidad de física, psicológica y patrimonial, en perjuicio de Alicia, por lo que estaría dos meses más bajo una estricta investigación complementaria. Pese a esto, el productor musical asegura que es inocente y tras los meses de investigación, será exonerado.

Ante esto, en una entrevista con Sale el Sol, al ser cuestionado de esta situación, declaró que era algo a lo que no quería opinar absolutamente nada porque no le compete esto, y solo puede decir que le desea lo mejor a la madre de su hija porque merece que le vaya bien: "Mira, ha sido un tema muy controversial que he tratado de mantenerme al margen, porque a veces la gente no está de acuerdo que yo comenté algo, de algo que no es que no me importe, porque claro que me interesa que la madre de mi hija esté bien", aseguró Carmona.

Cruz Martínez DEMANDARÁ por DIFAMACIÓN internacional a Alicia Villarreal tras ser VINCULADO a proceso. Además, la cantante convocó a los MEDIOS de manera URGENTE para reaccionar a sus las declaraciones de Cruz, ¿Qué OPINAS sobre esto?#SaleElSol ??: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/gGyKUVjheu — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 20, 2025

Lo que te puedo externar es que durante este tiempo no he hecho más que desearle lo mejor a ella en todo lo que decidida, y que va a estar respaldando a mi hija, la madre merece mi respeto, y si ella decidió alzar la voz, en su momento indicado", agregó.

En cuanto al hecho de que Cruz fue vinculado a proceso, el expresentador del programa Hoy mencionó que no podía decir nada, que él solo entendía que era para poder hacer una investigación y todavía no significa que esté como culpable: "Son parte de los proceso normales, no quiere decir que sea culpable o inocente, entonces son proceso legales que se tienen que llevar conforme a un inicio de situaciones legales, a lo que yo entiendo. Pero bueno, deseando que todo sea como debe de ser".

Finalmente, sobre el hecho de que son socios con la agrupación de Los Kumbia Kings, declaró que una cosa no tiene nada que ver con la otra, y solo puede mantenerse al margen, por lo que no piensa dejar la sociedad, ya que no tiene nada que ver con sus elecciones personales: "Son cosas privadas, que ellos tiene que resolver, en lo laboral es donde me incumbe, en la sociedad que tenemos, que no tiene nada que ver con esto, una cosa es la sociedad y otra las decisiones que él tomó".

Arturo Carmona REACCIONA al proceso de vinculación de Cruz Martínez en contra de Alicia Villarreal. ¿Qué OPINAS de sus declaraciones? #SaleElSol ??: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/WcMIaCzYqT — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui