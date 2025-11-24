Cazzu niega tiradera al lado de Belinda contra Christian Nodal; revela qué le dijo: "Es una pelotudez"

Ciudad de México.- La reconocida trapera de origen argentino, Cazzu, recientemente brindó una entrevista a medios como Venga la Alegría, a los que decidió sincerarse sobre su encuentro con Belinda en importante evento, confesando por primera vez, que fue lo que le dijo tras su encuentro, además de que negó tiradera en contra de su ex en común, el polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, afirmando que "es una pelotudez" que todo gire en torno a él.

La noche del pasado jueves 20 de noviembre, la revista GQ México realizó un importante evento en el que celebran año con año lo mejor del mundo del espectáculo y el arte. Entre las invitadas, que también fueron galardonadas, estuvo la actriz de Mentiras, La Serie, y la creadora de Nena Trampa, que por primera vez cruzaron palabra y se tomaron fotos juntas. Al haber tenido en común ser pareja de Nodal, la conversación en redes sociales fue de la posibilidad de que planeen hacer un tema en contra del sonorense.

Ahora, han salido a la luz una entrevista de la argentina en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la que declaró que todavía no son muy cercanas o amigas, que no los "hagan quemar etapas". Sobre el hecho de que hablarían del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, declaró que era una tontería, que tanto ella como la exactriz de Televisa tienen mejores cosas que hablar: "Es una pelotudez, perdón. Nosotras no hemos tenido la oportunidad de hablar de eso, estábamos en un evento, más de lo que vieron no pasó. Me atrevería a decir que tanto ella como yo somos personas que necesitan como más de lo que vieron".

Ante esto, reveló que en realidad, cuando por fin pudieron intercambiar palabras, ella le externó a la intérprete de Bella Traición que como muchas otras mujeres, crecieron admirando su música, su talento y que fue parte de su inspiración para luchar para sobresalir en la música: "Yo le dije que mi vida, como la de muchas personas de mi edad, está muy marcada por su música y, bueno, mucho respeto, en algún momento ya lo había dicho".

Finalmente, la intérprete de La Cueva, declaró que ella sabe que para muchos el morbo mueve mucho, pero que le da tristeza que solo se centren en el tema del esposo de Ángela Aguilar, cuando ambas tienen más cosas en común que un hombre y temas más importantes de los que hablar: "Entiendo que es divertido para la gente, me da un poco de tristeza que esté rodeando por el morbo, ella y yo tenemos muchas cosas más en común que un hombre, la verdad, me molesta un poco, siento que las dos hacemos música, tenemos carreras, tenemos cosas mucho más importantes en común que haber compartido un novio".

