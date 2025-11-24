Christian Nodal se agarraría a golpes con José Madero por coqueteos a Ángela Aguilar, según informes

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Christian Nodal acaba de decirle adiós a un posible exitoso dueto por los celos, debido a que se acaba de afirmar que el cantante del regional mexicano se agarraría a golpes con el reconocido cantante de rock mexicano, Pepe Madero, ya que en una reunión lo habría atrapado mientras que le coqueteaba a Ángela Aguilar, hecho que no le gustó para nada.

Como se sabe, hace un par de semanas que el sonorense y la hija de Pepe Aguilar tuvieron un encuentro musical con el exvocalista de Panda, pues subió al escenario con ambos para cantar uno de sus temas. Aunque hubo muchas críticas, hubo muchos encantados con la unión de las voces y estilos, por lo que se comenzó a especular que podría venir una colaboración entre los artistas.

Pero ahora, la periodista y presentadora de espectáculos, Martha Figueroa, a través de su canal de YouTube, Así Se Hacen Los Chismes, aseguró que Nodal vio al cantante mientas estaba "tirándole el can" a Ángela, por lo que de inmediato se le fue con todo y comenzó a agarrarlo a empujones mientras que le gritaba: "Con mi vieja no te metas, es mi vieja, tú qué", asegurando que tuvieron que intervenir externos para que lo separaran, pues lo jaloneaba y empujaba.

Invitados especiales de Christian Nodal en el @domocaremty Piso 21 y Pepe Madero.. pic.twitter.com/qguS8oDo5g — California Nodal Fan Account (@Anahi401) October 26, 2025

Tras esto, la presentadora de Con Permiso, declaró que una vez que lograron quitarle de encima, el intérprete de temas como Solo a Terceros, decidió irse comentando: "sabes qué, ahí muere, yo ya me voy porque este está loco". Ante esto, declaro que el sonorense pese a que Pepe se había ido, "se quedó bien enchilado porque le querían dar baje con su mujer", incluso agregó que en los Latin Grammy no la mencionó por este tema.

Finalmente, Martha declaró que el intérprete de Adiós Amor, o es un hombre que ama demasiado a la joven de la dinastía Aguilar, o simplemente no querría que nadie se acerque a su esposa: "Nodal o la quiere mucho y se puso muy celoso, o es machín de 'Con mi vieja nadie'. Estuvo bueno el pleito, sí se puso feo".

Fuente: Tribuna del Yaqui