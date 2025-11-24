Confirman fallecimiento de la madre de Aislinn Derbez a sus 65 años; esto es lo que se sabe

Ciudad de México.- La tarde de este lunes 24 de noviembre de 2025, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el fallecimiento de la actriz Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, a los 65 años de edad. De forma extraoficial, la fuente Chamonic, una cuenta especializada en temas de farándula, reveló que el deceso de la expareja de Eugenio Derbez se debió presuntamente a un accidente casero, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

A través de un comunicado de prensa, la ANDI lamentó la repentina pérdida de la intérprete y recordó su trabajo en el doblaje de Sex and the City, proyecto en que prestó su voz para el personaje de Samantha Jones, papel que fue interpretado por las actrices Kim Cattrall y Lindsey Gort. También, la institución externó sus condolencias para la familia de la artista, reconocida por su amplia trayectoria en el mundo del doblaje.

Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje, su voz permitió a personajes, como Samantha Jones de la popular serie norteamericana Sex and the City, poder ser escuchados en español. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!", se puede leer en el escrito divulgado.

¿Quién era Gabriela Michel?

Gabriela Castrejón Michel sostuvo una relación con el también actor Eugenio Derbez, en la década de los ochenta de la cual nació su hija mayor, Aislinn Derbez. Como parte de su formación artística, la intérprete estudió danza en el Instituto Nacional de Bellas Artes, etapa en la que conoció a su expareja. Posteriormente se abrió camino como actriz de doblaje y entre sus trabajos se encuentra su papel como La Reina Clarion en la serie animada Tinkerbell.

En la década de los noventa, Gaby Michel se desempeñó como directora de escena en el programa En Familia con Chabelo, proyecto en el que concedió con el locutor Jorge Alberto Aguilera, con quien procreó a sus hijas Chiara y Michelle. A pesar de una larga relación, según información de la periodista Matilde Obregón, la pareja llevaba tiempo separados. Cabe mencionar que ni Aislinn ni la familia se han pronunciado al respecto.

Lamentablemente, la actriz de doblaje y locutora, Gabriela Michel, ha fallecido.



Era mayormente conocida por dar voz a la Reina Clarion en las películas de Tinker Bell y a Primavera en La Bella Durmiente.



Descanse en paz. pic.twitter.com/914t1fL6FZ — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui