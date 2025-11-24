Eleazar Gómez afirma que lo juzgan sin razón en 'La Granja VIP' y en X exhiben FOTOS de su agresión

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Eleazar Gómez, recientemente ha hablado sobre su situación dentro de La Granja VIP, y entre lágrimas, mencionó que lo que ha pasado en su vida lo han hecho más fuerte, y por eso afirma que lo juzgan sin razón, destacando que están siendo muy rudos con él. Ante esto, usuario de X bastante indignados, han decidido exhibir fotos de su agresión a su expareja, Tefi Valenzuela.
En noviembre del 2020, el exactor de Televisa fue detenido y poco después vinculado a proceso por el delito de violencia familiar equiparada, después de que su la modelo y actriz peruana fue salvada por elementos de la Policía en su hogar, tras una brutal golpiza de Eleazar, quién intentó estrangularla y además la mordió dejando marcas profundas en su rostro. Tan solo cuatro meses después, el actor fue liberado tras declararse culpable y aceptar condena de libertad condicional por 3 años, someterse a terapias psicológicas y cumplir con una reparación económica del daño.
Ahora, durante su paso por el reality show de TV Azteca, Eleazar al hablar del caso con personajes como Alberto del Río, que es principalmente conocido como 'El Patrón', declaró que en redes sociales, medios de comunicación, y ahora, sus compañeros, lo estaban juzgando muy rotundamente sin fundamentos suficientes por una situación pasada, causando la indignación de los espectadores.
Ante esto, en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, varios usuarios salieron indignados al señalar que estaba minimizando un actor cruel y de violencia en contra de una mujer, compartiendo fotografías de las terribles lesiones de la joven exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, tachándolo de ser un cobarde que agredió sin piedad y sin razón a una mujer que era su pareja.
Por un lado, hay quienes condenan al actor de Atrévete A Soñar, compartiendo también su foto detenido, afirmando que no se deberían de dejar pasar este tipo de delitos y no debería de haber entrado al reality, mientras que otros piden que se deje en el pasado dicha situación, pues es algo por lo que ya pagó y se le debería de dar una segunda oportunidad para que salga adelante y forje un camino diferente.
Fuente: Tribuna del Yaqui