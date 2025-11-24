Eleazar Gómez afirma que lo juzgan sin razón en 'La Granja VIP' y en X exhiben FOTOS de su agresión

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Eleazar Gómez, recientemente ha hablado sobre su situación dentro de La Granja VIP, y entre lágrimas, mencionó que lo que ha pasado en su vida lo han hecho más fuerte, y por eso afirma que lo juzgan sin razón, destacando que están siendo muy rudos con él. Ante esto, usuario de X bastante indignados, han decidido exhibir fotos de su agresión a su expareja, Tefi Valenzuela.

En noviembre del 2020, el exactor de Televisa fue detenido y poco después vinculado a proceso por el delito de violencia familiar equiparada, después de que su la modelo y actriz peruana fue salvada por elementos de la Policía en su hogar, tras una brutal golpiza de Eleazar, quién intentó estrangularla y además la mordió dejando marcas profundas en su rostro. Tan solo cuatro meses después, el actor fue liberado tras declararse culpable y aceptar condena de libertad condicional por 3 años, someterse a terapias psicológicas y cumplir con una reparación económica del daño.

Ahora, durante su paso por el reality show de TV Azteca, Eleazar al hablar del caso con personajes como Alberto del Río, que es principalmente conocido como 'El Patrón', declaró que en redes sociales, medios de comunicación, y ahora, sus compañeros, lo estaban juzgando muy rotundamente sin fundamentos suficientes por una situación pasada, causando la indignación de los espectadores.

Pues odiénme más si quieren, pero yo sí le creo a Eleazar.

No deberíamos vivir juzgando a alguien por una cosa…

Peeero si SÍ vamos a juzgar, entonces vámonos parejo, eh.

Porque aquí unos traen lupa y crucifijo para unos…

…y abanico e incienso para otros.

#LaGranjaVIP… pic.twitter.com/81xDdloNCf — Dos3Trucos (@Astral8877) November 24, 2025

Ante esto, en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, varios usuarios salieron indignados al señalar que estaba minimizando un actor cruel y de violencia en contra de una mujer, compartiendo fotografías de las terribles lesiones de la joven exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, tachándolo de ser un cobarde que agredió sin piedad y sin razón a una mujer que era su pareja.

Por un lado, hay quienes condenan al actor de Atrévete A Soñar, compartiendo también su foto detenido, afirmando que no se deberían de dejar pasar este tipo de delitos y no debería de haber entrado al reality, mientras que otros piden que se deje en el pasado dicha situación, pues es algo por lo que ya pagó y se le debería de dar una segunda oportunidad para que salga adelante y forje un camino diferente.

Claro Eleazar, te culparon injustificadamente, no hay pruebas. Poco hombre que no admite las cosas que haces y dices estar cambiando. Como pueden estar apoyando a una persona asi. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/UIgudDwZSb — Elvis AS ????? (@ElvisAS_) November 24, 2025

Ese pinche delincuente solo estuvo en la cárcel 6 meses por ser primo delincuente y porque SE DECLARÓ CULPABLE



Tefi tenía golpes señales de ahorcamiento y mordidas en el cuerpo que le provocó ese maldito sicópata que ahora se hace la víctima y llora en televisión



#LaGranjaVIP pic.twitter.com/cJyKsYSw2E — Horten Peralta del Valle (@Pasita_Pera) November 24, 2025

Oigan NO pongan la foto de Tefy porque eso es re victimización pongan la de Eleazar N para que le de pena a sus amigos y a su familia la clase de pendejo violentador y presunto feminicida que es

#LaGranjaVIP pic.twitter.com/j0auL5bVvY — ??uD83CuDF84uD83EuDD36uD83CuDFFBMFuD83EuDE85???? (@mfer_al) November 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui