¿Emilio Osorio le da la espalda a Niurka por pleito con Juan Osorio? El actor de Televisa responde

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Emilio Osorio, recientemente tuvo una entrevista en la que decidió sincerarse con respecto a su polémica familiar, por lo que ha decidido responder si le dio la espalda a su madre, la actriz y vedette cubana, Niurka Marcos, por su pleito con el productor de melodramas mexicano, Juan Osorio, por falta de apoyo en Televisa.
Cómo se recordará, en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, la vedette cubana estuvo lanzando un ataque tras otro en contra de programa y de su productora, Rosa María Noguerón, alegando constantemente que dentro de la transmisión existía trampa y ella no iba a quedarse brazos cruzados viendo cómo perjudican a su hijo por los supuestos favoritismos que acusaba constantemente que existían. Por su pare, Osorio se negó a apoyar a Niurka en sus ataques y señalamientos.
Esta situación fue lo que ocasionó que el productor de Mi Corazón Es Tuyo tuviera la enemistad con su exesposa, ya que para la actriz de Fuego en la Sangre, esto fue considerado como una falta de carácter por parte de su exesposo y padre de su hijo, debido a que ella lo incitaba a que saliera para usar sus influencias y que protegieran a Emilio. Ante esto exhibió malos momentos de su pasado, habló de malos tratos y Osorio hasta tuvo que amenazar con demandar.
Ahora, a varios años de esta situación, Emilio fue cuestionado una vez más por el tema, a lo que señaló que no se mete en ese tema, que él está bien con su padre y su madre, por lo que prefiere mantenerse así, en armonía con ambos y mantenerse lejos de dicho conflicto: "A mí me hablan todos los días. Eso es lo que me importa. Te lo digo de corazón, he hablado con los dos. Para mí, eso es fundamental, que el amor familiar esté de por medio”
Finalmente el actor de Mi Marido Tiene Familia, declaró que el motivo por el que esto no le afecta y ha podido mantenerse en un ambiente neutral, es debido a que ha trabajado esta situación con el corazón, guiándose por el amor a ambos padres y así piensa seguir haciéndolo, por lo que una vez más, destacó que no eligió esto, pero sí como sobrellevarlo: "Lo he trabajado desde el corazón. Nadie elige la vida que nos toca".
Fuente: Tribuna del Yaqui