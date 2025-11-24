Gomita reacciona a romance de su examor, Agustín Fernández, y manda mensaje a Imelda Tuñón: "No es ahí"

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Aracely Ordaz, mayormente conocida como Gomita, recientemente brindó una entrevista en la que reaccionó al supuesto romance que hay entre su examor no correspondido, el conductor argentino, Agustín Fernández, y la actriz y cantante mexicana, Imelda Tuñón, a la cual le mandó contundente mensaje en el que le advierte que "ahí no es".

Hace una semana, comenzó a circular por redes sociales una serie de fotografías en las que se puede ver a Fernández al lado de la viuda de Julián Figueroa, bailando y riendo juntos, incluso se ve un momento en el que se abrazan. Ante esto, se dijo que los jóvenes exintegrantes de Quiero Cantar, estaban en medio de un romance, incluso señalaron que en todo momento mantuvieron una "actitud coqueta" y que se besarían cuando no había cámaras enfocándolos.

Ante esta situación, el expresentador de Venga la Alegría: Fin de Semana, en una entrevista, fue contundente al afirmar que no existe ningún video de ese beso, señalando entre risas que "no recordaba haber besado a nadie en el evento", que no hay intenciones de un romance, que todo fue un momento entre amigos y que por el momento, no está en sus planes tener una relación formal con la actriz de La Sirenita o con alguien más, pues su deseo ahora es enfocarse en su carrera profesional y "hacer dinero", pues, para él, el amor está "en segundo plano".

Ahora, durante una entrevista para el periodista mexicano, Gabriel Cuevas, Gomita entre risas le aseguró a Imelda que no era ahí dónde debía de buscar el amor: "Hermana, no es ahí hermana, yo ya lo hice". Tras dejar en claro que solo fue broma, mencionó que no sabe que pueda pasar, pero que no lo cree por la situación que pasa la exintegrante de La Academia VLA: "No pues, ¿si será (real)?, no sé, no creo, Imelda está enfocada en su hijo, y el Agus, pues tiene salud. Agus, te mando otro beso enorme, aunque no me l hayas querido dar".

Finalmente, la exparticipante de La Casa de los Famosos México, dejó en claro que ella no puede decir nada más que le dará gusto en caso de que algo entre ellos sí surja y sea serio: "Yo creo que si se les da, pues que bueno, pero pues conmigo no se logró". Finalmente, entre risas bromeó con a frase "Hermana no es ahí", pero después agregó que tal vez ambos se lleven por un mejor camino: "No, quién sabe, puede ser que con ella sí, puede ser que con ella sí".

Fuente: Tribuna del Yaqui