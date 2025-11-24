Harto del hate: Pepe Aguilar defiende a Ángela Aguilar de críticas por las "esponjas" y manda duro mensaje

Ciudad de México.- El famoso cantante, Pepe Aguilar, sorprendió nuevamente a los usuarios de redes sociales debido a que envió un contundente mensaje a quienes critican a su hija Ángela Aguilar, haciendo referencia a la polémica de las supuestas esponjas que usa la joven intérprete. Asimismo, el empresario musical pidió un alto al hate, luego de que durante el último año su familia entera estuviera en el centro de la controversia.

El intérprete de Miedo generó revuelo en redes sociales al acudir por primera vez a un concierto de la gira Libre Corazón de su criticada hija y por supuesto que presumió que la mercancía oficial de su retoño se agotó por completo. "Saludos desde El Paso. Aquí viniendo a ver a #Amoooooor!!! Gracias por quererla. Gracias por llenarle Tucson ayer y El Paso hoy. PD gracias por agotar el merch", escribió en Instagram junto a la imagen donde posa con una gorra que lleva la palabra 'Amoooooor', en referencia a uno de los memes más virales de Ángela.

La fotografía se difundió con rapidez y generó reacciones encontradas en redes sociales. Por un lado, hubo quienes celebraron el gesto de apoyo del cantante hacia Angelita, mientras que otros miraron la oportunidad perfecta para seguirse burlando de Pepe.

Pepe Aguilar presume la merch de su hija Ángela

Cabe resaltar que Pepe no fue el único que presumió la 'merch' de Ángela, pues el propio Christian Nodal compartió en Instagram una selfie en la que también portaba la misma gorra. Tal como ocurrió con su suegro, la publicación se viralizó rápidamente y generó opiniones encontradas entre los usuarios. Es importante recordar que la frase que Ángela convirtió en popular tiene su origen en su boda civil.

Pepe Aguilar habla de las 'esponjas'

El padre de Leonardo Aguilar transmitió en vivo por Instagram mientras se desarrollaba un concierto de su hija y utilizó ese espacio para dirigir un mensaje a las mujeres que suelen atacar a otras en redes sociales. En medio de esa transmisión, Pepe también ironizó sobre las críticas hacia Ángela y sus supuestas 'esponjas', diciendo con humor: "No pues sí, pinch... esponjas eh".

Aseguran que Ángela Aguilar usa esponjas en los shows

En otro momento, Pepe envió un mensaje para los usuarios de redes sociales que solo difunden odio: "Que Dios nos bendiga a todos. Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de fregarse entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas". Finalmente, el patriarca de los Aguilar añadió:

Aquí sí les voy a decir la verdad. En datos duros en redes sociales, los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres. Y está bien loco que México sea el país que más se acaba estadísticamente a sus compatriotas. Está bien loco. Bien loco. Todo el mundo puede opinar lo que quiera, pero la verdad es la verdad".

Fuente: Tribuna del Yaqui