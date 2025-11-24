Horóscopos HOY Nana Calistar MARTES 25 de noviembre 2025: La fortuna con tu signo con Luna en Acuario

Ciudad de México.- Este martes 25 de noviembre de 2025 llega con una energía renovadora y esperanzadora que impulsa decisiones claras y emociones más ligeras. Con la Luna transitando por Acuario, el ambiente astral favorece los cambios, las ideas frescas y la necesidad de romper con rutinas que ya no funcionan. Por ello, Nana Calistar tiene un mensaje especial para este día; consúltalo aquí antes que nadie.

Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético de este martes y descubre cómo influirá en tu ánimo, tus planes y tus relaciones. Si el mensaje te resuena, es porque está dirigido especialmente a ti.

Horóscopos de Nana Calistar para HOY MARTES 25 de noviembre de 2025

Aries

La Luna en Acuario te pone rebelde y con ganas de moverlo todo. Hoy romperás una regla que tú mismo te habías impuesto. En el amor, alguien te sorprende con un mensaje que no esperabas. Deja fluir lo nuevo.

Tauro

Te costará soltarte, pero la energía de Acuario te obliga a abrir tu mente. Hoy llega una idea brillante que te saca de un estancamiento. En el amor, no seas tan cuadrado: dale espacio a lo espontáneo.

Géminis

Martes movido, lleno de llamadas, noticias y chismes sabrosos. La Luna en Acuario te permite ver las cosas desde otro ángulo. En el amor, alguien te observa más de lo que crees.

Cáncer

Tu corazoncito anda sensible pero más valiente. La Luna te empuja a tomar una decisión que habías pospuesto. En el amor, viene claridad emocional; ya verás quién sí y quién no.

Leo

Hoy brillas diferente: más libre, más auténtico, más tú. La energía acuariana te impulsa a atreverte con algo que te daba miedo. En el amor, atracción fuerte con alguien inesperado.

Virgo

Día de cambios en tu rutina. La Luna en Acuario te saca de la zona cómoda, pero te conviene. En el amor, tu lado analítico se suaviza y te permite conectar mejor.

Libra

Se activa tu creatividad y tu necesidad de armonía. Hoy resuelves un problema de forma ingeniosa. En el amor, alguien te busca para aclarar un malentendido. Aprovecha la vibra conciliadora.

Escorpio

La Luna en Acuario destapa verdades que estaban guardadas. Hoy entiendes algo que te libera. En el amor, cuidado con los celos: no veas problemas donde no existen.

Sagitario

Martes ligero, pero con sorpresas. Noticias, planes y propuestas repentinas llegan sin avisar. En el amor, se activa una conexión bonita que te devuelve la ilusión.

Capricornio

Aunque te gusta el control, hoy la energía te empuja a improvisar. Y te va a gustar. En el amor, te permites sentir sin tanta rigidez. Buen día para hablar con honestidad.

Acuario

La Luna en tu signo te vuelve magnético y un poco impredecible. Hoy atraes miradas y oportunidades. En el amor, tu autenticidad enamora; no cambies nada.

Piscis

Tu intuición anda en su punto más alto. La Luna en Acuario te da claridad mental para tomar una decisión importante. En el amor, se fortalece una conexión espiritual muy profunda.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana miércoles.

Horóscopos de Nana Calistar para hoy martes 25 de noviembre de 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui