Justicia para Fede Dorcaz: Reportan vinculación a proceso de 2 posibles asesinos del integrante de 'Hoy'

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el reconocido cantante y actor argentino, Fede Dorcaz, a casi dos meses de su fallecimiento va a recibir justicia, ya que la Fiscalía General de Justicia ha reportado que vincularon a proceso a dos de los posibles asesino del integrante del programa Hoy. Según los reportes, habría pruebas suficientes para que sea condenado por el deceso del galán de Televisa.

La noche del pasado jueves 9 de octubre, se reveló el asesinato del intérprete de Cara Bonita, mientras que iba manejando por la avenida Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Ante esta situación, autoridades declararon que en dicha zona había cámaras de seguridad, que captaron el momento del ataque y hacía donde se dirigieron sus asaltantes en sus motos, asegurando que era su mayor pista para dar con los responsables.

Ahora, este lunes 24 de noviembre, a casi dos meses del fallecimiento del novio de Mariana Ávila, se ha informado que dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en estos trágicos hechos, siendo identificados como Geovanni 'N' y Andy 'N'. De la misma manera, se reveló que el pasado domingo 23 de noviembre, La Fiscalía de la Ciudad de México, tras la primera audiencia, determinó que debían ser vinculados a proceso de ambos por el delito de homicidio doloso.

Derivado de la investigación y del trabajo conjunto con la @SSC_CDMX detuvimos a dos hombres por su probable participación en el homicidio de un ciudadano argentino que se desempeñaba como cantante.



Ambos ya fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso.… pic.twitter.com/AFI1GB1RZK — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 24, 2025

En los informes dados por la Fiscalía, se reveló que Andy 'N' fue arrestado el pasado 17 de octubre del año en curso, después de una persecución policíaca en la alcaldía Gustavo A. Madero, de la que salió herido de balada y tuvo que ser atendido en un hospital, tras asaltar a una persona. Este arresto ocasionó que en las investigaciones se consiguiera catear cuatro inmuebles, en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, donde el 20 de noviembre, cayó Geovanni 'N' y aseguraron un arma de fuego y tres teléfonos celulares.

Ante todas estas situaciones, las autoridades correspondientes, dictaminaron que era necesario que los aparentes asesinos del difunto participante de Las Estrellas Bailan en Hoy fueran a prisión preventiva como medida cautelar, en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde por lo menos pasarán los siguientes dos meses, en lo que las autoridades realizan la investigación complementaria y cierran el caso.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de las acciones coordinadas entre la @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX, fueron detenidos Geovanni "N" y Andy "N", por su probable participación en el homicidio de un ciudadano argentino ocurrido el 09 de octubre en #MiguelHidalgo.… pic.twitter.com/0e5907isUB — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui