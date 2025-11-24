Mónica Huarte y Pato Borghetti confirman en 'VLA' pelea de Mariana Treviño con actriz de 'Mentiras'

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Mónica Duarte, y el reconocido presentador argentino, Pato Borghetti, acaban de brindar una entrevista a Venga la Alegría, en la que confirmaron pelea entre la querida actriz de 'Lupita', Mariana Treviño, con una de las actrices de Mentiras, El Musical, hace más de 16 años. Ambos señalan que esta situación sí se trato por una cuestión de egos bajo el escenario.

Como se sabe, hace varias semanas comenzó a circular la noticia de que Natalia Sosa y Treviño, pelearon hace 16 años por cuestiones de ego por su paso en la producción teatral de José Manuel López Velarde. Aunque ambas mujeres han negado esto, ahora, Mónica declaró que es verdad lo que se dice, que incluso ella tuvo que separarlas para que no se agarraran a golpes: "Yo estuve ahí separándolas, es verdad, y les dije 'por favor, ya', porque estaba Andy en el escenario cantando, y estas dos".

Ante esto, mencionó que la situación sí fue por cuestiones de ego, del por quién era favorita o la mejor, señalando que en su opinión, fue una completa tontería, pues cree que todos tienen su talento único y no se debería de competir entre colegas por estas situaciones: "Creo que sí hubo egos en ese momento. Sí, pero se tiene que entender que cada uno tiene su don y no debes de competir con nadie, tu eres única e irrepetible, entonces, pelear pensando que te culpa la otra es una locura".

Una verdadero maravilla ver a Mariana Treviño interpretando a Lupita en teatro.

De la misma manera, declaró que no entiende que pasó por la cabeza de ambas, pero que cree que todo pudo haber sido porque en ese momento no pensaron bien, pero no hay que centrarse solamente en esta situación y ahora, de seguro solo lo recuerdan como una anécdota divertida: "No sé que fue lo que pasó por su cabeza, pero sí estuvo fuerte, o sea, como eso fue ya hace 16 años, yo creo que las dos si se ven se van a abrazar con cariño".

"Confirmó 100 por ciento, sí hubo una época donde se puso tenso, la verdad no sé porqué, porque la obra se estaba volviendo un fenómeno. Había rencillas, no hay porque ocultarlo".

Mónica Huarte confirma que hubo una pelea entre Mariana Treviño y Natalia Sosa en el musical de "Mentiras".



Fuente: Tribuna del Yaqui