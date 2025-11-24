Muere a los 81 años Udo Kier, actor de culto alemán que hizo más de 270 películas

Ciudad de México.- La industria del cine acaba de perder a uno de sus rostros más extraordinarios. El actor alemán Udo Kier, figura indiscutible del cine de culto y colaborador habitual de directores como Andy Warhol, Lars von Trier y Rainer Werner Fassbinder, ha fallecido este domingo a los 81 años en su residencia de Palm Springs, California. La noticia fue confirmada por su pareja, el arquitecto y artista Delbert McBride, a la revista Variety a las 17:30 hora del Pacífico.

Joe Roe, representante del actor durante 15 años, también difundió la noticia en redes sociales y lo describió como "una fuerza increible y llena de energía". Aunque un amigo cercano, el fotógrafo Michael Childers, mencionó que Kier falleció en el el Eisenhower Health de Rancho Mirage, no se ha hecho pública la causa exacta de la muerte.

Uno de los mejores actores de reparto que ha habido

Nacido en Udo Kierspe el 14 de octubre de 1944 en Colonia, en el preciso instante en que el hospital donde vino al mundo era bombardeado por los aliados, Kier sobrevivió junto a su madre bajo los escombros. Creció sin padre en Alemania de posguerra, fue monaguillo y emigró a Londres con 18 años. Allí comenzó su carrera cinematográfica con un pequeño papel en en 'Road to St Tropez' en 1996.

Con más de 220 películas en su filmografía, destacó especialmente por sus interpretaciones del barón 'Frankenstein' en 'Flesh for Frankenstein' (1973) y del 'conde Drácula' en 'Blood for Dracula' (1974), ambas producidas por Andy Warhol y dirigidas por Paul Morrissey. En Europa trabajó con Fassbinder, Dario Argento y Werner Herzog, y en Hollywood apareció en títulos como 'My Own Private Idaho' (1991), 'Ace Ventura: Pet Detective' (1994), 'Armageddon' (1998) y 'Blade' (1998).

Ha muerto uno de los más grandes actores de carácter en la historia del cine mórbido, el alemán UDO KIER. Con 282 créditos en televisión, cine, animación y videojuegos, siempre agregó un toque de intensidad y locura en sus papeles. Tenía 81 años. Nos vemos pronto, maestro pic.twitter.com/p8vN0mJNdE — MUNDO MORBIDO (@MundoMorbido) November 24, 2025

Su colaboración más longeva fue con Lars von Trier, con quien rodó nueve películas, entre ellas 'Europa' (1991), 'Breaking the Waves' (1996), 'Dogville' (2003), 'Melancholia' (2011) y 'Nymphomaniac' (2013). En sus últimos años brilló en filmes como 'Downsizing' (2017), 'Bacurau' (2019), 'The Painted Bird' (2019) por la que ganó el premio al mejor actor en el 'Fantasia International Film Festival' y 'Swan Song' (2021). Su última aparición fue en 'The Secret Agent' (2025), de 'Kleber Mendonça Filho'.

Abiertamente gay, Kier nunca se casó ni tuvo hijos. Vivía desde 1991 en Palm Springs, primero en la histórica Casa Frey y después en una residencia llena de arte, jardines y sus mascotas: Una tortuga sulcata de 103 años llamada 'Hans' Solo y un perro llamado 'Liza Minnell'i. Era padrino de Agnes, hija de Lars von Trier.

Su legado incluye dos documentales dedicados a su figura: ICH-UDO… der 'Schauspieler Udo Kier' (2012) y 'Udo Kier Dracula trash et dandy magnétique' (2024), estrenado hace apenas unas semanas en 'Arte France' con motivo de su 80 cumpleaños. Udo Kier solía decir: "Digo sí a todo lo que me asusta". Hoy el cine dice adiós a uno de sus rostros más inclasificables y queridos. Descanse en paz, Udo Kier (1944-2025).

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México