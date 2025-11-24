¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360? Ella sería el refuerzo azul este 24 de noviembre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que los azueles podrían vivir un infierno en esta octava semana, y quién podría ser ser la refuerzo azul tras eliminación de Vanessa, además de que revela quién ganará la Villa 360 la noche de este lunes 24 de noviembre del 2025, y también el equipo que va a dominar en el Juego Por La Ventaja.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que los azules estarían bastante molestos con los rojos, debido a que tras la pérdida de una de sus más recientes refuerzos tras perder a Paola Peña por lesión y la eliminación de Kath en un mismo día, por lo que ahora se dice que este lunes llega su nuevo refuerzo, y que este sería de una leyenda.

Según los spoilers, se ha dicho que en la primera competencia de esta semana será el Juego Por La Ventaja, en la que en esta séptima semana de competencia, el equipo ganador podrá otorgar una vida adicional a uno de los hombres que vayan al Duelo de Eliminación el próximo domingo 30 de noviembre, van a ser los azules nuevamente, tratando de conseguir las mayores vidas posibles ante sus constantes derrotas en dicho duelo.

Vanessa se convierte en la quinta mujer eliminada del equipo Azul. Gracias por dejar todo tu corazón en cada pista recorrida, sin duda te veremos seguir haciendo cosas grandes en el fútbol mexicano.#DueloDeEliminación Lunes a viernes 7:00 PM. Domingo 6:00 PM. por Azteca UNO. pic.twitter.com/M3NZPpMPiV — Exatlón México (@ExatlonMx) November 24, 2025

Pero eso no sería todo, ya que en cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes del canal de YouTube de Proyecto TV, serán los del equipo de Mati Álvarez, quienes nuevamente se mantengan en las comodidades de la Villa 360, en el inicio de la sexta semana de esta nueva temporada, que sería la tercera ocasión consecutiva a lo largo de una semana.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules motivados para no pasarla tan mal tras perder a dos chicas, y dejarían atrás las barracas, sorprendiendo a todos.

Fuente: Tribuna del Yaqui