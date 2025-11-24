¡Síguenos!
Top3 Espectáculos

Supuesta pelea entre Nodal y José Madero, Pemex se deslinda de Fátima Bosch y más en el Top 3 Espectáculos
Ciudad Obregón, Sonora.- Si pasaste el fin de semana desconectado y quieres saber las noticias más relevantes de tus artistas favoritos, mantente informado con el Tribuna Top 3 Espectáculos a través de la edición de este lunes 24 de noviembre. En el resumen de hoy, podrás conocer sobre la supuesta pelea que sostuvieron Christian Nodal Pepe Madero, porque supuestamente el rockero mexicano le coqueteó a Ángela Aguilar.

J Balvin aparece comiendo tacos en CDMX

El cantante colombiano J Balvin se encuentra en Ciudad de México para presentarse en el Flow Fest 2025 y a través de las redes sociales se volvió viral un video donde aparece comiendo tacos de suadero, pastor y longaniza en un puesto callejero de la ciudad.

Pemex no pagó la corona de Fátima Bosch

La compañía petrolera Pemex se deslindó por completo, a través de un comunicado, de la polémica sobre supuestamente haber pagado el triunfo de la mexicana Fátima Bosch como ganadora en la reciente edición de Miss Universe.

Christian Nodal se agarraría a golpes por Ángela Aguilar

El cantante del regional mexicano, Christian Nodal, se agarraría a golpes con el reconocido cantante de rock mexicano, Pepe Madero, porque al parecer durante una reunión le habría coqueteado a su esposa Ángela Aguilar.

Fuente: Tribuna del Yaqui

