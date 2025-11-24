Sylvia Pasquel asegura que trabajar con Adela Noriega en Televisa no siempre fue fácil

Ciudad de México.- Adela Amalia Noriega Méndez, mejor conocida como Adela Noriega, es una actriz ampliamente reconocida en la televisión mexicana por sus innumerables telenovelas en Televisa. Sin embargo, desde su último proyecto, Fuego en la sangre (2008), no ha regresado a los medios de comunicación. Actualmente, existen diversos rumores sobre su paradero y la vida que lleva.

Recientemente, Sylvia Pasquel, destacada artista que también ha participado en exitosos melodramas, se pronunció sobre su excompañera Adela, con quien trabajó en El Manantial (2001) junto a Mauricio Islas, Karyme Lozano y grandes estrellas como Alejandro Tommasi y Daniel Romo. Según la hija de Pinal, la entonces joven solía ausentarse con frecuencia durante las grabaciones.

En entrevista para Unicable con Montserrat Oliver, Sylvia confesó que le resultaba difícil esperar a veces hasta cuatro horas para iniciar el trabajo porque la protagonista no llegaba: "Llegabas a la filmación, las dos, las tres, las cuatro, y decías: ‘¿Por qué no grabamos? ¿Qué esperamos?’ Pues, que no aparecía la protagonista", señaló, agregando que jamás supieron las razones de su tardanza.

“Creo que una de las conflictivas con la que he trabajado puede ser Adelita Noriega. De repente se desaparecía dos días de la filmación”, puntualizó Sylvia Pasquel.

¿Adela Noriega es desordenada?

En algún fragmento de la conversación, Sylvia mencionó que a veces la convivencia se complicaba por algunos colegas desordenados, y contó una anécdota con Karyme Lozano, quien interpretaba a su hija: "Vivir con una persona que todo lo deja tirado, sí", explicó. No obstante, en este caso en particular no precisó el nombre de Adela Noriega, por lo que se desconoce si también se refería a la actriz.

Adela Noriega

Adriana Nieto

Como informamos en TRIBUNA, Sylvia no ha sido la única en relatar sus experiencias con la mujer que interpretó a Matilde Peñalver en Amor Real (2003). En el pasado, Adriana Nieto, integrante del elenco de El privilegio de amar (1998), destacó en entrevista con Univisión Famosos que Noriega solía ser muy reservada, pues solo saludaba y, al terminar sus escenas, se retiraba directamente a los camerinos.

Fuente: Tribuna del Yaqui