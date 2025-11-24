Trasciende que Aislinn Derbez enfrentaría la posible muerte de su mamá; esto es lo que se sabe

Ciudad de México.- La familia Derbez está de luto, pues hace unas horas la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, confirmó que lamentablemente falleció la madre de la actriz y modelo mexicana Aislinn González Michel. De acuerdo con la fuente mencionada, la señora partió de este mundo este lunes 24 de noviembre de 2025, alrededor de las 7:00 horas, a consecuencia de un accidente ocurrido dentro de su propia casa.

"Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, está de luto. Lamentablemente hoy a las 7 a.m. aproximadamente falleció su mamá, la señora Gabriela Michel, a los 65 años de edad, en la Ciudad de México. Me dicen que fue consecuencia de un accidente en su casa. Cabe destacar que aún no han comentado el motivo ni dado a conocer el fallecimiento de la señora. QEPD", escribió la influencer en una publicación de Instagram.

¿Quién era Gabriela Michel?

Según información disponible en línea, su nombre completo era Gabriela Castrejón Michel, nacida un 24 de octubre en la Ciudad de México. Ella también se desenvolvía en el ámbito artístico, pues fue actriz y locutora. Durante la relación que mantuvo con el padre de su hija, Eugenio Derbez, uno de los aspectos que compartían era su gusto por las artes escénicas. De hecho, ambos tuvieron un noviazgo de siete años antes de contraer matrimonio.

Todavía no se ha pronunciado

A pesar del tiempo que estuvieron juntos, una vez que se casaron en 1986, el matrimonio se disolvió tan solo un año después. Cabe destacar que no solo fueron esposos, sino también compañeros de proyecto, ya que juntos fundaron una escuela de actuación y danza que lamentablemente dejó de operar tras su separación. Aunque no funcionaron como pareja, se dice que su relación como padres siempre fue buena.

Después de Aislinn Derbez

Tras convertirse en madre, Gabriela Castrejón decidió alejarse del ojo público y enfocarse por completo en su carrera profesional, logrando consolidarse como una reconocida actriz de doblaje. Entre los proyectos en los que participó destacan la primera versión en español latino de la serie Sex and the City, así como Ice Princess, The Santa Clause 2 y 3, Hannah Montana, Grey’s Anatomy, Princesita Sofía y una de las más emblemáticas: Neon Genesis Evangelion.

Fuente: Tribuna del Yaqui