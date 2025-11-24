(VIDEO): Tailandeses se burlan de Miss Universo Fátima Bosch y mexicanos reaccionan indignados

Ciudad de México.- Fátima Bosch, quien hace unos días se convirtió en la cuarta mexicana en ser coronada como Miss Universo 2025, sigue siendo tema de conversación en redes sociales por supuestamente haber ganado de manera injusta, al menos eso piensan los tailandeses, quienes se han dedicado a burlarse de la situación, generando con ello el malestar de los compatriotas de Fátima.

Xenofobia y machismo

De hecho, internautas definen sus acciones como muestras de xenofobia y machismo, porque se burlan de las mujeres de nuestro país mediante caracterizaciones y estereotipos ofensivos. Uno de los ejemplos más representativos son los videos que sube el perfil de @giahuysusu, quien ha publicado varios clips con un vestido semejante al que portó la tabasqueña la noche de su coronación.

Otra queja proviene del mismo actor disfrazado, pero ahora realizando labores domésticas como cocinar y servir la mesa, lo cual para los mexicanos fue una clara referencia a aquellas personas que antes se solían definir como "sirvientas". A partir de entonces, los usuarios de este lado del mundo decidieron defender a Fátima Bosch, aprovechando que Veena Praveenar Singh quedó en segundo lugar.

Video que causó polémica

Abuchean a mexicanos

Pero la situación no paró ahí, porque el jueves, justo en la Impact Arena de Bangkok, al término del evento, cuando se anunció el resultado definitivo, los abucheos no se hicieron esperar, al grado que en los videos que circulan en diversas plataformas, donde los mexicanos celebraban por lo alto, al fondo se escuchan claramente los gritos de molestia. El problema es que ellos consideran la decisión como una muestra de favoritismo y, por supuesto, un fraude.

"Nos quejamos de la violencia en todo el mundo y cuando algo no nos gusta somos igual o más violentos de lo que nos quejamos. ¡La hipocresía!", opinó @Dn!, quien recibió respuestas de inconformidad pero siguió fiel a su pensar: "Que haya ganado México, no creo que haya sido comprado o robo, vuelvo a mencionar, al final del día decidieron a alguien más viable. Todas tenían las de ganar, pero ganó la que tenía más impacto".