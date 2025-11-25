A 19 años del asesinato de Valentín Elizalde; esto es lo que se sabe del caso de 'El Gallo de Oro'

Ciudad de México.- Valentín Elizalde Valencia se colocó como una de las voces más queridas e influyentes en el regional mexicano. Su estilo y carisma lo convirtieron en un fenómeno popular que trascendió generaciones. Este 25 de noviembre se recuerda en México, el 19 aniversario luctuoso de Valentín Elizalde Valencia, conocido popularmente como 'El Gallo de Oro', quien fuera un reconocido cantante mexicano especializado en los géneros de banda sinaloense y corridos.

El cantante, nació el 1 de febrero de 1979 en Jitonhueca, Sonora, y creció rodeado de música gracias a su padre, el también cantante Lalo 'El Gallo' Elizalde. A lo largo de su breve pero exitosa carrera, se consolidó como una de las figuras más queridas y populares de la música regional mexicana, con éxitos como 'Vete Ya', 'A Mis Enemigos' 'Ebrio de Amor, 'Como Me Duele'. Valentín Elizalde fue asesinado la madrugada del 25 de noviembre en Reynosa, Tamaulipas.

El 25 de noviembre de 2006, tras presentarse en la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas, el cantante fue atacado a balazos cuando salía del recinto en su camioneta Suburban negra junto a su mánager, Mario Mendoza, su chofer, Reynaldo Vallesteros, y su primo, Fausto 'Tano' Elizalde, quienes fueron interceptados por un grupo de hombres armados. Valentín, su mánager y su chofer murieron en el ataque, recibiendo la camioneta más de 70 impactos de bala de distintos calibres. Fausto 'Tano' Elizalde resultó herido y fue el único sobreviviente.

A 19 años del crimen, no existe una versión única o una sentencia definitiva en México, lo que ha causado varias teorías sobre lo sucedido.

La Canción 'A Mis Enemigos' : Es la teoría más popular. Se afirma que Elizalde abrió y cerró su concierto en Reynosa con este corrido, lo que fue interpretado como una provocación u ofensa directa hacia líderes de un cártel que operaba en esa zona asociados a 'Los Zetas', en pugna con el Cártel de Sinaloa, al cual supuestamente se le vinculaba al cantante.

: Es la teoría más popular. Se afirma que Elizalde abrió y cerró su concierto en Reynosa con este corrido, lo que fue interpretado como una provocación u ofensa directa hacia líderes de un cártel que operaba en esa zona asociados a 'Los Zetas', en pugna con el Cártel de Sinaloa, al cual supuestamente se le vinculaba al cantante. Crimen Pasional o Celos : Su hermano, Francisco 'El Gallo' Elizalde, ha sugerido públicamente que el asesinato pudo ser motivado por celos debido a que Valentín habría sostenido una relación con la mujer de un narcotraficante poderoso.

: Su hermano, Francisco 'El Gallo' Elizalde, ha sugerido públicamente que el asesinato pudo ser motivado por celos debido a que Valentín habría sostenido una relación con la mujer de un narcotraficante poderoso. La Traición del Primo: Otra teoría apunta a una supuesta traición por parte de su primo, 'Tano' Elizalde, el único sobreviviente, quien ha sido objeto de especulaciones y sospechas sobre su papel la noche del asesinato.

La investigación en México ha sido oficialmente reservada por la Fiscalía de Tamaulipas, impidiendo el acceso a los detalles del expediente. En 2008, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) atribuyó la autoría material a Raúl Hernández Barrón, alias 'El Flander I', un exmilitar vinculado al brazo armado del Cártel del Golfo 'Los Zetas'.

La justicia estadounidense ha avanzado en la vinculación del crimen. Jaime González Durán, alias 'El Hummer', exlíder de 'Los Zetas' y jefe de la plaza en Reynosa en ese momento, fue señalado como quien presuntamente dio la orden de asesinar al cantante. 'El Hummer' fue condenado en EU en años recientes por narcotráfico y otros delitos, lo que reforzó la teoría de la represalia.

Aunque se ha identificado a los presuntos responsables materiales e intelectuales del lado del crimen organizado, el caso de Valentín Elizalde no tiene una sentencia firme ni un cierre judicial en México que haya llevado a la condena de los responsables directos.

A pesar del tiempo, la música de Valentín Elizalde mantiene una presencia constante en plataformas digitales, estaciones de radio, fiestas, bares y presentaciones en vivo de artistas que han retomado sus canciones. Su figura sigue siendo referencia obligada del regional mexicano y símbolo de un estilo interpretativo que nadie ha logrado replicar del todo.

