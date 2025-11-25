Aislinn Derbez confirma causa del fallecimiento de su madre y pide respeto a su duelo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de doblaje mexicana Gabriela Castrejón Michel perdió la vida el pasado lunes 24 de noviembre. La información comenzó a circular cuando la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, habló del tema. En su publicación señaló que la actriz Aislinn Derbez estaba de luto por el fallecimiento de su madre a causa de un accidente en casa; sin embargo, ahora su hija reveló la verdadera causa.

Durante las últimas horas, diversos internautas se preguntaban qué le había ocurrido a la locutora, duda que aumentó cuando se pronunció la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), organismo que además destacó la trayectoria artística de la mujer de 65 años de edad. Uno de sus trabajos más recordados fue dar voz a Samantha Jones en la popular serie estadounidense Sex and the City.

Aislinn Derbez confirma motivo de muerte de su madre

"Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado", escribió la protagonista de A la mala (2015).

Historia de Instagram

Funeral de Gabriela Michel

De acuerdo con información de la revista TV Notas, una fuente cercana a Aislinn Derbez aclaró que la artista será velada de manera privada, pues la exesposa de Mauricio Ochmann pidió explícitamente que la prensa no esté presente. Solo tendrán acceso personas cercanas a la actriz. Por lo pronto, la progenitora de Kailani continúa recibiendo mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

#Tendencias | Horóscopos HOY Mhoni Vidente MARTES 25 de noviembre: La fortuna de tu signo zodiacal uD83DuDD2E(@mhonividente)https://t.co/AZczTVIWOa — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 25, 2025

Comunicado de la ANDI

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel. Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje, su voz permitió que personajes como Samantha Jones, de la popular serie norteamericana Sex and the City, pudieran ser escuchados en español", puntualizó la organización en redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui