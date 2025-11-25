Aislinn Derbez pide respeto por su duelo, captan a Alejandro Fernández borracho y más en Top 3 Espectáculos

¡Síguenos!
Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, haz llegado al lugar indicado porque a continuación mirarás la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este martes 25 de noviembre, conoce las primeras palabras de Aislinn Derbez tras darse a conocer la muerte de su madre, Gabriela Michel.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Exhiben VIDEO de Alejandro Fernández borracho

El cantante de regional mexicano, Alejandro Fernández, se volvió viral en redes sociales por un video donde lo exhiben en pleno concierto, en aparente estado de ebriedad. No sería la primera vez que 'El Potrillo' da un show en esas condiciones.

Filtran detalles de la boda de Taylor Swift y Travis 

Según medios estadounidenses, la exitosa cantante Taylor Swift y el jugador de futbol americano, Travis Kelce, podrían celebrar su boda en la mansión que la artista tiene en Nueva Inglaterra, la cual está valuada en aproximadamente 17 millones de dólares.

Aislinn Derbez pide respeto para vivir su duelo

La actriz Aislinn Derbez apareció en sus redes sociales luego del fallecimiento de su mamá, la actriz Gabriela Michel, y detalló que la causa de su partida fue un infarto. Asimismo, la hija de Eugenio Derbez solicitó que respeten su duelo y le permitan vivirlo en paz.

Tribuna del Yaqui

