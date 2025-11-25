"Descansa en paz, Gaby": Alessandra Rosaldo publica FOTO inédita de la madre de Aislinn Derbez

Ciudad de México.- La mayoría de los miembros de la familia de Aislinn Derbez que trabajan en el medio artístico ya se han pronunciado públicamente para hablar sobre la partida de su madre, la reconocida actriz de doblaje mexicano Gabriela Castrejón Michel, quien, como le hemos dado seguimiento en TRIBUNA, falleció este pasado lunes 24 de noviembre a consecuencia de un infarto.

A pesar de que la cantante y actual esposa de Eugenio Derbez no escribió un texto formal para despedir a la celebridad, sí subió a las historias de su Instagram una fotografía de la mujer de 65 años cuando era bastante joven. En la misma se aprecia a una jovial Gaby, con una ligera sonrisa y mirando atentamente a la cámara. Además, añadió a la imagen una pequeña frase: "Descansa en paz Gaby".

De hecho, tanto ella como Eugenio fueron abordados por los medios en la alfombra roja de los Emmy Internacional en Nueva York. Allí, la intérprete de Amarte es mi Pecado contó que sí llegó a convivir con Castrejón Michel y que ambos estaban impactados por la noticia: "Convivimos con ella en varias ocasiones, y por supuesto estamos consternados, tristes y acompañando a Aislinn, a Michele y a Chiara en este momento tan difícil".

Fotografía que subió

Mauricio Ochmann

El exprotagonista de El Chema, en la serie del mismo nombre, tan solo compartió el escrito que por la mañana subió su ex en redes sociales, al cual le agregó la etiqueta para la madre de su hija y un pequeño corazón. De hecho, como te informamos hace un rato, la joven pidió respeto para su duelo y agradeció cada una de las muestras de cariño que le estuvieron llegando desde ayer en su bandeja de mensajes.

Vadhir Derbez

Por su parte, Vadhir Derbez explicó en sus plataformas digitales que durante todo este tiempo los usuarios le han reclamado por no pronunciarse ante la muerte de la madre de su hermana: "Esta foto que subo es más para ustedes que para ella; ella sabe que estoy y que tiene mi apoyo incondicional. Y como sociedad urge tener más tacto con estos temas cuando se trata de lo que vemos en redes sociales. Cada quien vive su duelo a su manera y como puede", aclaró.



Fuente: Tribuna del Yaqui