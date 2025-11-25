En el Día de la Violencia contra la Mujer, Fátima Bosch denuncia amenazas de muerte: "No me arrodillaré"

Ciudad de México.- Desde que Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025, ha recibido numerosos comentarios negativos, especialmente desde que comenzó el rumor de que obtuvo el título gracias a las influencias de su padre. No obstante, durante todo este tiempo permaneció en completo silencio y se dedicó a las actividades que ahora forman parte de sus responsabilidades. Hace aproximadamente una hora sorprendió a sus seguidores al pronunciarse finalmente sobre este escándalo.

Antes que nada, este 25 de noviembre de 2025 se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y partiendo de ese contexto, la representante mexicana publicó en sus historias de Instagram que la violencia no solo se refleja en agresiones físicas, pues adopta múltiples formas: psicológica, digital, laboral y, por supuesto, una de las más graves, la sexual.

Comentarios degradantes

Incluso compartió como evidencia algunas capturas de los mensajes que recibe desde que inició la polémica, los cuales en su mayoría contienen insultos, ofensas y expresiones denigrantes. En uno de ellos le exigen que devuelva la corona que —según sus detractores— obtuvo gracias al supuesto fraude cometido por su padre. Como se informó en TRIBUNA, se dice que Bernardo Bosch, Director General de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), habría hecho acuerdos con Raúl Rocha, presidente de la Miss Universe Organization.

Historia de Fátima Bosch

Fátima rompe el silencio

"Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio y la desinformación”, expresó la tabasqueña, quien además destacó que ha recibido amenazas de muerte: “En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané", puntualizó.

Algunos comentarios que ha recibido

Finalmente, reiteró que planea utilizar su posición actual para hablar sobre la violencia que enfrentan las mujeres día con día. Señaló que no permitirá que la silencien, pues como activista y diseñadora de modas está convencida de que cuando una mujer alza la voz contra los ataques, abre camino a todas aquellas que desean ser escuchadas. Ahora te toca a ti: ¿qué opinas de toda esta controversia?

#Tendencias | Horóscopos HOY Mhoni Vidente MARTES 25 de noviembre: La fortuna de tu signo zodiacal uD83DuDD2E(@mhonividente)https://t.co/AZczTVIWOa — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui