¿Escándalo en TV Azteca? Exnovio de Daniel Bisogno afirma tener VIDEOS privados y los publicará

Ciudad de México.- El joven Charly Moreno, que es reconocido por haber sido el novio de Daniel Bisogno en sus últimos meses de vida, acaba de reaparecer en entrevista con TV Notas. El joven quiso dar declaraciones, para promocionar que tiene videos privados del presentador y actor nunca antes visto, que muestra una parte de su vida oculta, afirmando que va a publicarlos pronto, ¿viene escándalo en TV Azteca?

Como se sabe, Carlos, que es conocido como Charly, era la pareja del presentador de Ventaneando en el momento de su triste deceso el 20 de febrero, a causa de unas complicaciones graves de su trasplante de hígado. Ahora, ha brindado una entrevista para TV Notas, en la que ha afirmado que está procesando mejor su duelo, y que está listo para comenzar a dejar que el mundo vea el proyecto que tenía al lado del presentador.

Según Charly, antes de que el presentador de TV Azteca comenzara con sus problemas de salud, ambos grabaron el detrás de cámaras de todos los eventos a los que iban, con la idea de hacer pequeños blogs en los que mostrarían para exhibir toda la preparación que el público no ve: "En mis redes sociales estoy subiendo pequeños fragmentos de videos que formaban parte de un proyecto que teníamos para, precisamente, sus redes. Lo planeamos con mucho cariño, pero ya no pudo ver nunca la luz. Son videos que le grababa detrás de cámaras".

A 8 meses del adiós a Daniel Bisogno, Charly Moreno conmueve con un mensaje y rosas rojas. ¿Despedida o nuevo comienzo? uD83CuDF39 pic.twitter.com/bEMqGF8ak9 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 10, 2025

De la misma manera, Moreno declaró que este proyecto los tenía muy emocionados a ambos, y ahora, ha decidido sacarlo a la luz, porque es una manera de mantener vivo el recuerdo del actor, de su talento y como se alistaba para salir a sus obras como A oscuras me da risa, El Tenorio cómico y Lagunilla mi barrio: "Cuando él ya se sintiera bien física y mentalmente, en todos los aspectos, le íbamos a dar duro a sus redes sociales: Instagram, TikTok. Daniel quería contar historias, anécdotas de su vida, con sus amigos, todo lo que había vivido. Sus momentos más divertidos. Todo ese material yo lo tengo".

El joven, que considera que hay material muy importante de la vida privada del actor, pues confesó que se podrá ver encuentros con familiares con los que casi no se les veía en público, como Angélica María y Angélica Vale: "Tengo (videos) de cuando fue a ver a su prima Angélica Vale y a su tía Angélica María, cuando Niurka estuvo en Lagunilla mi barrio. La gente podrá ver momentos inéditos. Lo hago como homenaje a él y para que no me quede yo con los videos en mi teléfono. Ya verán muchos más".

Sé que a Daniel le gustaría mucho verme feliz, continuando con mi vida, pero siempre recordándolo. Obvio he seguido teniendo bajones emocionales, pero mi familia ha estado conmigo", concluyó.

¿Alex B confirmó que Daniel Bisogno tuvo un romance con Charly Moreno? uD83DuDE31: “Era parte de la familia” uD83DuDE0D pic.twitter.com/pkJLdSsj67 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) March 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui