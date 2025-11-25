Esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, reacciona a los señalamientos hacia la actriz por su peso

Ciudad de México.- Andrés Tovar es un popular productor de televisión que se casó con la reconocida actriz y cantante Maite Perroni el pasado 8 de octubre de 2022. A lo largo de su matrimonio han atravesado algunas controversias, pero sin duda la más fuerte es la relacionada con su exesposa, la actriz Claudia Martín, pues algunos creen que le fue infiel con la integrante de la exitosa banda mexicana RBD.

Sin embargo, en esta ocasión el tema que se ha difundido por varios días en redes sociales consiste en el supuesto aumento de peso de Maite, el cual los internautas notaron y comenzaron a comentar sobre su apariencia física. Después de volverse tendencia, ella se pronunció en contra de estas observaciones, ya que en su opinión existen asuntos mucho más relevantes que ocurren día con día en el mundo y que son más importantes que cómo luce una persona.

Su esposo la apoya

A pesar de que Andrés ya había opinado sobre el asunto cuando ella publicó el video en Instagram —donde escribió: "Mi esposa preciosa, sin filtros. Te amo y admiro cada día más"—, ayer volvió a compartir el material, pero esta vez desde su perfil de X (antes Twitter), pues se mostró sorprendido por la cantidad de visualizaciones: "Más de 50 millones de views, lo que indica la necesidad urgente de tratar con seriedad estos temas!".

Andrés Tovar respalda a su esposa

En cuestión de horas, el video acumuló muchas más vistas y por ahora ronda las 224 mil 700 reproducciones, además de aproximadamente 500 comentarios, entre los que destacan quienes respaldan su postura y otros que continúan cuestionándola por haber iniciado una relación con un hombre que, en aquel entonces, tenía un compromiso. Cabe destacar que Perroni ha decidido guardar silencio acerca de estos señalamientos.

Hola soy Maite … pic.twitter.com/qMKudq3IRJ — Maite Perroni B. (@maiteperroni) November 21, 2025

¿Denunciará por medio de la Ley Olimpia?

En un reciente encuentro con medios de comunicación que la abordaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la exestrella de Televisa no descartó recurrir a la Ley Olimpia debido a la gran cantidad de ataques que recibe en plataformas digitales. Es necesario aclarar que, aunque el enfoque principal de esta legislación es la difusión de contenido íntimo, también contempla situaciones de hostigamiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui