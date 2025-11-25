Eugenio Derbez se entera de muerte de madre de Aislinn Derbez en transmisión de los Emmy; así reaccionó

Ciudad de México.- El reconocido actor y productor de origen mexicano, Eugenio Derbez, recientemente causó gran revuelo y un sin fin de críticas, después de que se enterara de la muerte de Gabriela Michel, su exesposa y la madre de su primogénita Aislinn Derbez, mientras que estaba realizando una transmisión en vivo de los Emmy. Tras recibir la información por sus fans, esta fue su inesperada reaccionó.

Desgraciadamente, el pasado lunes 24 de noviembre, se comenzó a circular el rumor de que la madre de la actriz de La Casa de las Flores había perdido la vida por un accidente en casa. Sin embargo, pocas horas después, la propia Derbez decidió emplear su cuenta de Instagram para confirmar este fallecimiento y revelar que su muerte fue por un infarto: "Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto; en este momento, necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia y, procesar, esta despedida desde un lugar de amor".

Mientras que la exesposa de Mauricio Ochmann estaba dando la lamentable noticia en sus redes sociales, su padre, Eugenio, estaba transmitiendo en directo al lado de Alessandra Rosaldo su presencia en los International Emmy Awards, celebrados el pasado 24 de noviembre en New York Hilton MidTown, en los que fue nominado, gracias a su desempeño como actor de comedia, por la serie Y llegaron de noche.

Eugenio Derbez realizó una transmisión sin saber del fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, y así fue como se enteró de la noticia.



El actor de La Familia P.Luche parecía tranquilo y muy feliz al transmitir en dicha alfombra roja, mostrando a varias de las celebridades presentes, mientras que sus fans comenzaron a decirle en la transmisión que su exesposa y madre de su hija por desgracia acababa de fallecer. Ante esto, Eugenio no parecía haber leído los comentarios, hasta que de la nada, con un semblante más serio decidió cortar la transmisión.

Poco después de esta situación, a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, compartió una fotografía de Aislinn en solitario, en la que no le dio un pésame como tal, ni lamentó la partida de su exesposa, sino que simplemente estaba su hija y escribió el mensaje: "Siempre contigo. Te amo".

Fuente: Tribuna del Yaqui