Filtran dónde será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce y cuánto gastarán en su día perfecto

California, Estados Unidos.- Desde que la reconocida cantante estadounidense Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce anunciaron su compromiso, los fanáticos de la intérprete de éxitos como You Belong With Me y Love Story no han dejado de comentar el tema en redes sociales. Por ello, ahora te traemos nuevas actualizaciones sobre esta muy esperada boda.

Nuevamente, la información proviene del medio Page Six, que —como te mencionamos anteriormente— fue el primero en revelar que los famosos desean que la ceremonia se lleve a cabo en Rhode Island. Sin embargo, en las últimas horas un nuevo informe asegura que la artista ya comenzó a transformar su mansión en Nueva Inglaterra, valuada en aproximadamente 17 millones de dólares, en el escenario ideal para ese día tan especial.

Aunque la primera opción fue Italia, según US Sun la pareja optó finalmente por la residencia de Swift, ya que así tendrán mayor libertad para que cada detalle sea exactamente como lo imaginaron. Lo más llamativo de todo es que se creará un jardín completamente nuevo que se convertirá en el protagonista de la celebración. Cabe destacar que el gasto estimado para hacer realidad este proyecto ronda los 1.2 millones de dólares.

Selena Gomez es una de las damas de honor

Con esta considerable cifra se cubrirán los servicios de jardineros especializados, diseñadores botánicos y, por supuesto, se garantizará que todo el trabajo se realice en absoluto silencio para evitar filtraciones. Una fuente citada por el medio aseguró que la temática floral es un deseo que la exestrella de Disney ha tenido desde la adolescencia, cuando su carrera comenzaba a despegar.

Flores de todos los estilos

Habrá rosas rojas, hortensias, orquídeas, peonías y una gran variedad de flores en tonalidades blancas, rosas, púrpuras y rojizas. Además, como el lugar estará lleno de arreglos, las invitadas recibirán un obsequio especial: un ramo de rosas eternas rojas. Evidentemente, Selena Gomez y Gigi Hadid, las primeras damas de honor elegidas, tendrán sus propios ramilletes personalizados.

Fuente: Tribuna del Yaqui