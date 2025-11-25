Horóscopos HOY Mhoni Vidente MARTES 25 de noviembre: La fortuna de tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Este martes 25 de noviembre de 2025 llega con un movimiento astral intenso que, según el horóscopo de Mhoni Vidente, abrirá un ciclo clave para tomar decisiones rápidas, cortar pendientes y enfrentar conversaciones que se habían postergado. La energía del día favorece los cambios inesperados, las reconciliaciones y los avances laborales que parecían estancados, según Mhoni Vidente y los horóscopos de hoy. ¡Aquí más para que conozcas tu destino!

Horóscopos de HOY martes 25 de noviembre de 2025 por Mhoni Vidente

A continuación, las predicciones completas para cada signo según Mhoni Vidente.

Aries

Este martes 25 de noviembre es un día para resolver un conflicto personal que te venía desgastando. En lo laboral, una propuesta nueva podría abrirte un camino distinto, pero deberás analizarla sin impulsos. Tu energía mejora por la tarde.

Tauro

Un gasto inesperado te obligará a reorganizar tu presupuesto. Mhoni Vidente señala que una conversación familiar traerá claridad y te permitirá cerrar un ciclo emocional que ya no te aportaba estabilidad.

Géminis

Una noticia positiva llega desde el trabajo este martes 25 de noviembre, relacionada con un proyecto pausado. En el amor, el día favorece los acuerdos y la conciliación, dice el horóscopo de Mhoni Vidente.

Cáncer

Tu intuición estará muy fuerte y te ayudará a tomar decisiones importantes. Una persona del pasado buscará acercarse; tú decides si abres la puerta o mantienes distancia. En lo económico, recibes un ingreso extra.

Leo

La energía del día impulsa tu liderazgo. Podrías encargarte de un asunto clave en tu trabajo. En el plano personal, es momento de poner límites sanos. Un mensaje esperado finalmente llega.

Virgo

Una reunión laboral podría mejorar tu posición o abrir una oportunidad inesperada. En lo sentimental, evita discusiones que no llevan a ningún lado. Cuidado con molestias estomacales por estrés.

Libra

Día excelente para aclarar acuerdos y avanzar en trámites pendientes. Una sorpresa de alguien cercano te levantará el ánimo. Tu creatividad estará muy alta, úsala para resolver un problema que te preocupa.

Escorpio

Se activa un movimiento económico positivo, pero deberás evitar decisiones impulsivas. En el amor, podrías descubrir información que cambia tu perspectiva. Buen momento para iniciar un hábito saludable: come mejor.

Sagitario

Una propuesta laboral o académica podría mover tus planes. La recomendación de Mhoni es aceptar lo que te haga crecer, aunque implique un reto. En tu entorno personal, alguien buscará tu apoyo.

Capricornio

Este martes es un día perfecto para replantear metas. Un comentario de alguien de confianza te hará reflexionar sobre tus prioridades, dicen las predicciones de Mhoni Vidente.

Acuario

Tu mente estará muy activa, ideal para planear o reorganizar tu semana. Podrías tener una conversación clave con una persona que te ayudará a resolver un conflicto. En el amor, se abre un periodo más estable.

Piscis

Tu sensibilidad se intensifica y te permitirá conectar mejor con quienes te rodean este martes 25 de noviembre. En el trabajo, llega un reconocimiento que no esperabas. Evita cargar con responsabilidades que no te corresponden.

Fuente: Tribuna del Yaqui