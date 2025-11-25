Horóscopos HOY Nana Calistar MIÉRCOLES 26 de noviembre 2025: Lectura para tu signo con Luna en Piscis

Ciudad de México.- Este miércoles 26 de noviembre de 2025 llega con una energía introspectiva y profundamente emocional que invita a hacer una pausa para escuchar lo que el corazón realmente quiere. Con la Luna ingresando a Piscis, el ambiente astral favorece la sensibilidad, la intuición y la necesidad de conectar con uno mismo. Por ello, Nana Calistar tiene un mensaje especial para este día; consúltalo aquí antes que nadie.

Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético de este miércoles y descubre cómo influirá en tu ánimo, tus pensamientos y tus relaciones. Si el mensaje te resuena, es porque va dirigido directamente a ti.

Horóscopos de Nana Calistar para HOY MIÉRCOLES 26 de noviembre de 2025

Aries

Día emocional, Aries. La Luna en Piscis te pone sensible, pero también muy intuitivo. Hoy descubrirás algo que estaba escondido. En el amor, evita discusiones; escucha más y actúa menos desde el impulso.

Tauro

Te llega claridad sobre una amistad o situación social. La energía del día te ayuda a perdonar y soltar. En el amor, se activa una conexión espiritual muy fuerte; confía en lo que sientes, no en lo que temes.

Géminis

Tu mente quiere correr, pero tu corazón necesita calma. La Luna en Piscis te pide bajar revoluciones. En el amor, una conversación pendiente se da por fin. No la evites.

Cáncer

Hoy brillas desde adentro. La energía emocional te favorece muchísimo. En el amor, alguien quiere acercarse con buenas intenciones. Si tienes pareja, se fortalecen los lazos.

Leo

Tu intuición anda feroz, Leo. Hoy descubres una verdad que te abre los ojos. En el amor, cuidado con revivir heridas del pasado. No lleves problemas viejos a un corazón nuevo.

Virgo

Día para sanar y descansar mentalmente. La Luna en Piscis te recuerda que no todo es control. En el amor, alguien quiere demostrarte que sí vale la pena. No cierres tu corazón por miedo.

Libra

La energía te pone romántico y con ganas de conectar más profundo. En el trabajo, viene claridad sobre una decisión. En el amor, se activa un sentimiento que no esperabas.

Escorpio

Intuición al 100. Hoy sabrás exactamente quién sí y quién no merece tu energía. En el amor, viene una revelación importante; escucha tu voz interior antes de actuar.

Sagitario

La Luna en Piscis te vuelve más sentimental de lo normal. Hoy podrías recordar a alguien que marcó tu vida. En el amor, se reactiva una conexión bonita y muy sincera.

Capricornio

Día para fluir, aunque te cueste. La energía pisciana te pide soltar el control. En el amor, alguien te observa con interés. No estés tan serio, deja que te quieran.

Acuario

Tu intuición te guía hacia una decisión que llevabas tiempo evitando. Hoy te llega claridad emocional. En el amor, una charla honesta cambiará por completo la energía con esa persona.

Piscis

La Luna en tu signo te llena de sensibilidad y magnetismo. Hoy te buscan, te extrañan y te piensan. En el amor, viene un momento importante que necesitas tomar en serio.

