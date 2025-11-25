Integrante de 'Las Estrellas Bailan en Hoy' sufre terrible lesión y ¿debe abandonar 'Hoy'?; esto se sabe

Ciudad de México.- El reconocido integrante de Las Estrellas Bailan en Hoy y actor de melodramas, Julio Vallado, por desgracia ha despertado la preocupación, debido a que se ha confirmado que tuvo un fuerte accidente durante los ensayos del reality, y a raíz de ello sufrió una terrible lesión, que ha hecho que se comience a circular los rumores de que abandonaría la competencia de Hoy por esta razón.

Vallejo tiene un mes y medio en la competencia de baile del matutino de Televisa, en la que ha demostrado ser uno de los más consistentes y mejores, por lo que el público ha estado mostrando su apoyo constante en las votaciones y el jurado, aunque es algo exigente y ha estado en unas ocasiones en sentencia, suele lograr salvarse gracias a ese talento que ha demostrado tener junto a su pareja.

Pero ahora, todo parece indicar que va a tener que decirle adiós a la emisión matutina de Andrea Rodríguez Doria, debido a que a través de la cuenta de Instagram de la emisión, se ha confirmado que Julio, mientras que estaba en sus ensayos con su nueva pareja, dada en el boomerang, Karenka. Aunque no han revelado exactamente que pasó, se ha dejado ver la preocupación de su permanencia en el proyecto.

