¿Los nuevos Megan Markle y Harry? Príncipe William temería entrevista de Sarah y Andrés con Oprah Winfrey

Londres, Reino Unido.- El Príncipe William y los miembros de la Realeza, temerían que Sarah Ferguson de entrevista a Oprah Winfrey sobre Andrés, como Megan Markle y Harry

Como se sabe, en el año del 2020, a pocos meses de que los duques de Sussex abandonaron la Corona británica y llegaron a Estados Unidos, la pareja dio un duro golpe a la familia de Harry, debido a que dieron una entrevista en exclusiva para Winfrey, en la que destrozaron a todos sus elementos, pero principalmente a William y Kate Middleton, asegurando que ambos crearon el desprestigio en su contra y hasta los tacharon de racistas.

Ahora, después de que el Rey Carlos III decidiera dejar a su propio hermano y excuñada de los miembros senior y sus placas de honor, tras revelarse su cercana amistad con el hoy difunto pedófilo estadounidense, Jeffrey Epstein, se ha comenzado a decur que Ferguson se vengaría de la que fue su familia, por quitarle títulos, su casa y hasta sus beneficios e iría con Oprah a exponerlos: "¿La realeza está preocupada por si Fergie lo cuenta todo en la televisión estadounidense? Seguro que sí. Tiene sobre la mesa una oferta televisiva de seis cifras".

Según medios como The Sun, el miedo nacería después de que supuestamente se enteraran que la ex duquesa de York, estaba aparentemente recibiendo "ofertas importantes", pero no solo de Oprah, sino que al parecer de diferentes medios estadounidenses e incluso británicos para que cuente su verdad sobre lo sucedido actualmente y también con el pasado. Según informes, igual que los ex duques de Sussex, Sarah aceptaría la oferta de Oprah.

El motivo no solo sería porque el primo de sus hijas Beatrice y Eugenia de York lo hicieron, sino porque ya tienen un historial cordial, en el que se sabe respaldada. Como se recordará, en 1996, poco después de su divorcio de Andrés, Sarah apareció en The Oprah Winfrey Show y habló de cómo la vida en la realeza "no era un cuento de hadas", algo similar a lo que Lady Di acababa de contar en la BBC.

