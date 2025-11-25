No podía ni hablar: Exhiben VIDEO de Alejandro Fernández en aparente estado de ebriedad en concierto

Ciudad de México.- El reconocido cantante de regional mexicano, Alejandro Fernández, está dando de que hablar, debido a que recientemente en redes sociales se ha exhibido un video del artista mientras que se encuentra en pleno concierto, aparentemente en estado de ebriedad, incluso en ese momento se ve como es que no podía ni hablar, por lo que comenzaron a criticarlo severamente.

La noche del pasado lunes 24 de noviembre del año en curso, el denominado 'El Potrillo', se presentó sobre el escenario del Palenque de Querétaro, en el que miles de asistentes corearon sus canciones, gritaron de emoción, bailaron y hasta grabaron momentos del concierto para compartir con sus seguidores lo que vivieron en este concierto, pero, entre estos videos, uno ha llamado la atención del público.

El motivo es que en este, se puede ver al hijo de Vicente Fernández, mientras que se está sosteniendo la boca con su mano, como si tratara de cubrir algo que tenía, y poco después, cuando finalmente retira quita su mano pero las palabras que menciona salen con dificultad, lentas e incluso tuvo que volver a interrumpirse y caminar hacía sus músicos, que se dice también lo hizo con aparentes dificultados.

Querétaro se rifó dos noches seguidas con un palenque que no aflojó ni un momento.



Ahora vamos a Hidalgo, Texas — 25 de noviembre, primer palenque en USA. uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDF9F? pic.twitter.com/ni4re0poZm — Alejandro Fernández (@alexoficial) November 24, 2025

Ante esto, se comenzó a decir en redes sociales que estaba ebrio y las críticas por esta supuesta situación no tardaron en aparecer, tachándolo de "ser poco profesional" de "haberse perdido", incluso hay varios que aseguraron que podría terminar como José José sin voz y perdido en los vicios, incluso externaron su preocupación de que en verdad pudiera tener un problema con la bebida.

Por otro lado, varios de sus seguidores salieron en su defensa y afirmaron que no estaba en estado inconveniente, sino que en realidad no podía hablar porque estaba lleno de emoción y lo que pasaba es que se estaba resistiendo a romper en llanto en ese momento. Hasta el momento, el intérprete de temas como Cómo Quién Pierde Una Estrella, no ha dad declaraciones con respecto a este tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui