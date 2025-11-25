¿Pelea en los Derbez? Vadhir da contundente mensaje en medio del duelo de Aislinn por muerte de su madre

Ciudad de México.- Durante las últimas horas, en redes sociales y medios de comunicación solo se ha hablado de la noticia que impactó el medio artístico ayer lunes: El fallecimiento de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez. En ese sentido, surgieron muchas críticas en contra de Vadhir Derbez, debido a que no compartió ningún mensaje públicamente de 'apoyo' a su hermana, según la opinión de los internautas.

Debido a todos los comentarios negativos que recibió, el cantante tuvo que salir a dar la cara a través de su cuenta de Instagram, donde mostró su molestia por los señalamientos que recibió por parte de los usuarios. En primer lugar, Vadhir expresó su cariño hacia su hermana y reiteró que, más allá de las apariencias digitales, ha estado presente de forma real y cercana.

Te amo hermana, sabes que estamos siempre aquí para contenerte y apoyar", fue el mensaje con el que inició su reflexión pública, dejando claro que su vínculo permanece intacto en un momento especialmente sensible.

El joven aseguró que le sorprendió la actitud de la gente ante su silencio en redes, pues muchos usuarios tomaron la ausencia de publicaciones como una señal de indiferencia. "Me sorprende ver cómo reacciona la sociedad con estas cosas en redes. Me han llegado una cantidad de mensajes en los stories que ya tenía ayer, sobre lo insensible que soy, y cómo no estoy apoyando a mi hermana en estos momentos. Cuando claro que estuve ahí físicamente con ella. (Solo no lo publiqué)", explicó.

La mamá de Aislinn Derbez falleció víctima de un infarto

Asimismo, Vadhir cuestionó la presión social que existe para convertir el duelo en contenido digital y señaló que de ninguna manera, tendría que presumir que sí estuvo con su hermana en este proceso tan difícil: "Lo que sí es insensible es que mientras uno está en un duelo, tenga que buscar fotos y ver qué postear para que la gente vea que estás 'apoyando'. Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente, lo cual es una tontería".

El hijo de Eugenio Derbez también aclaró que la imagen que compartió no es un gesto para demostrar nada ante su hermana, sino una respuesta ante el juicio público. "Esta foto que subo es más para ustedes que para ella, ella sabe que estoy y que tiene mi apoyo incondicional". En ese sentido, Vadhir hizo un llamado a la sociedad para tener mayor sensibilidad y empatía en este tipo de casos:

Y como sociedad urge tener más tacto con estos temas cuando se trata de lo que vemos en redes sociales. Cada quien vive su duelo a su manera y está como puede. No todo lo que pasa a puertas cerradas será publicado, y está bien".

Como se sabe, el deceso de la también actriz de doblaje ocurrió ayer lunes 24 de noviembre y fue confirmado por la propia Aislinn. A través de un mensaje en sus redes sociales, la exesposa de Mauricio Ochmann compartió un mensaje en el que solicitó a la prensa y a sus fans respeto para vivir su duelo. Asimismo, Aislinn confirmó que su madre había fallecido súbitamente víctima de un infarto.

Fuente: Tribuna del Yaqui