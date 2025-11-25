Peleas por herencia a exponer maltratos a Silvia Pinal: Escándalos tras muerte de la actriz de Televisa

Ciudad de México.- A casi un año de la trágica muerte de la primera actriz de melodramas y política mexicana, Silvia Pinal, los escándalos envolvieron a su familia de manera constante, pues se dijo que habría supuestas peleas por las herencias que dejó, ya que nadie estaría de acuerdo, de seguros de vida millonarios que se quedarían a escondidas, y hasta exhibir maltratos a la estrella de Televisa.

Maltratos a Silvia Pinal de enfermeras

Hace un par de semanas que se filtró en redes sociales unos audios, en los que se puede escuchar como unas enfermeras maltrataban a Pinal, pues cada que la 'Diva del Cine de Oro' quería hablar, en cuanto decía algo, la enfermera a cargo le gritaba que se callara, que dejara de hablar, o que se tenía que dormirse ya y dejar de hablar.

Negligencia médica

Poco después de esta situación tan polémica, el reconocido productor de teatro, Iván Cochegrus, declaró que un día antes del fallecimiento de Silvia, el médico les había dicho que podían salir al día siguiente, pero que debían cuidar que no broncoaspirara, y que el enfermero que se quedó con ella no la habría vigilado bien, por lo que sucedió lo que temían, broncoaspiró, causando horas después su fallecimiento.

EXCLUSIVA Silvia Pinal: Pepillo Origel y Jaqueline Andere RECUERDAN a la Diva a UN AÑO de su MU3RT3 #SaleElSol ??: https://t.co/nfthkPHbGD pic.twitter.com/xNzt0JeVjV — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) November 24, 2025

Pleito por la herencia

Cómo era de esperarse, a semanas del fallecimiento de la actriz de Mi Marido Tiene Familia, se comenzó a decir que los tres hijos de Pinal, Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, estaban en un fuerte pelea para impugnar los deseos de su madre y quedarse con más parte de la herencia que dejó establecido en cada uno.

Renuncia de albacea

María Eugenia Galindo, tras varios meses de haber sido confirmada como la albacea en la herencia, confirmó a medios como Sale el Sol que ella tomó la decisión de dejar el puesto, ya que los hijos de la actriz no se ponían de acuerdo, señalando que ella ya no podía estar más en esta situación, y solo dejó organizado todos los bienes que había en el documento legal, y que ella no sabía quién tomaría su puesto.

Alejandra Guzmán golpearía a Efigenia Ramos

Hace un par de meses se dijo que supuestamente, después del fallecimiento de Silvia, los 3 hijos de la estrella de El Inocente habrían despedido a Ramos sin lo que realmente le competería por más de tres décadas de servicio, pero, que en una ocasión 'La Guzmán' simplemente perdió los estribos y en medio de una discusión no solamente la habría insultado, sino que hasta hubo una especie de golpes.

uD83DuDDD2? Silvia Pinal, la gran actriz, productora, pionera de la televisión y rostro inmortal del cine llevó el talento mexicano a escenarios internacionales. uD83DuDCFBuD83DuDCFAuD83CuDFAC



Descubre cómo desde su participación en "Viridiana", Pinal abrió caminos donde no los había.#HistoriaViva |uD83DuDCC619… pic.twitter.com/ZbLMe2NNUM — TV Migrante (@TvMigrante) November 20, 2025

Luis Enrique Guzmán regresaría a la adicción al alcohol

Justo después del fallecimiento de Silvia, se dijo que su hijo mejor al lado de Enrique Guzmán estaba devastado por la noticia del deceso de su madre y que se habría refugiado en el alcohol, incluso mencionaron que no fue a su funeral en Bellas Artes porque estaba en un estado muy inconveniente para que pudiera ir.

Stephanie Salas se quedaría con 9 millones de pesos

En septiembre de este 2025, la periodista María Luisa Valdés Doria, declaró que Silvia contrató hace muchos años un seguro de vida con componente de inversión en la empresa MetLife, en el que supuestamente designó como beneficiarias a su nieta Stephanie Salas y a su bisnieta Michelle Salas, y tras su muerte, incluso se informó a las beneficiarias de los 9 millones de pesos, qué exigieron y ya cobraron, causando un presunto conflicto. Por su parte, Stephanie declaró que eran mentiras.

¡Stephanie Salas PUBLICARÁ un libro con FOTOS inéditas de Silvia Pinal! ¿Cómo recuerdas da la Diva? #SaleElSol ??: https://t.co/nfthkPHbGD pic.twitter.com/meBcKaAzsz — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui