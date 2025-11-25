¿Quién gana hoy Duelo de los Enigmas en 'Exatlón México? Resumen de este martes 25 de noviembre de 2025

Ciudad de México.- Todo en el Exatlón México puede cambiar de un momento para otro, según lo que se ha visto, y ahora en los spoilers filtrados para este martes 25 de noviembre del 2025, se dice que para esta noche habrá mucha polémica, además de los presuntos ganadores del Duelo de los Enigmas, junto a la competencia para salir de la Zona de Riesgo, que podría marcar nueva tragedia para los azules.

Tal parece que en el reality deportivo de TV Azteca, la competencia va a seguir creando caos y se pondrá muy intensa, pues se dice que ante el tema de las tensiones siguen cada vez creciendo más y más, ya que los atletas de los rojos y los azules, especialmente los varones, siguen retándose y los insultos, pese a que a veces paran, siguen presentes y poco a poco suben de nivel hasta que todo estalla.

De la misma manera, se ha revelado quién de los atletas varones va a perder sus duelos por la Zona de Riesgo, el cual se basa en que se conocerá al primer atleta varonil que irá al Duelo de Eliminación el próximo domingo 30 de noviembre del año en curso. Hasta el momento, no hay filtración del nombre en concreto, pero se dice que el primero en salir sería una vez más del equipo de los azules, y es posible que sea el denominado 'Doberman' o José.

Heber sabe que él es uno de los candidatos para ir al Duelo de Eliminación, ya que es el recién llegado y le ha costado un poco adaptarse, pero no parará de entrenar para ir mejorando. uD83DuDD25uD83DuDCAAuD83CuDFFB#ExatlónMéxico uD83DuDC9Apor Azteca UNO. uD83DuDCFA

Lunes a viernes uD83DuDD567:00 PM. Domingo uD83DuDD566:00 PM. pic.twitter.com/F7fAf85U5f — Exatlón México (@ExatlonMx) November 25, 2025

Con respecto a que pasará en el Duelos de los Enigmas, en las filtraciones han mencionado que este va a ser nuevamente para el equipo de los azules, como en las primeras semanas, por lo que este día sería bastante agridulce para el equipo de Evelyn Guijarro, pues tras perder a Danna el pasado domingo 23 de noviembre, ahora estarían con la probabilidad de perder a otro integrante en la siguiente eliminación.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podrían ser los rojos los triunfadores y a la par, los perdedores.

¡Los Azules defendieron con todo la Villa 360 uD83DuDCA5uD83DuDD35! Muchas felicidades equipo, a seguir disfrutando de su casa. uD83DuDE4CuD83CuDFFCuD83CuDFE1uD83CuDF89 #ExatlónMéxico uD83DuDC9A Lunes a viernes uD83DuDD567:00 PM. Domingo uD83DuDD566:00 PM. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/CXSmb790mE — Exatlón México (@ExatlonMx) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui