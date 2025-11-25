¿Silvia Pinal iba a ser asesinada por Mayela Laguna? Amiga de la ex de Luis Enrique Guzmán la acusa

Ciudad de México.- Una supuesta amiga cercana de Mayela Laguna, acaba de brindar una entrevista para TV Notas, en la que aseguró que la ex de Luis Enrique Guzmán, siempre tuvo un coraje oculto hacía su hoy difunta exsuegra, la primera actriz y política mexicana, Silvia Pinal, y que la artista siempre estuvo un gran riesgo a su lado, debido a que la acusa de querer asesinar en más de una ocasión a la exestrella de Televisa.

Como se sabe, Laguna siempre ha tenido un historial muy polémico, y no solo por sus adicciones al alcohol y las drogas, o que presuntamente su hijo, Apolo Laguna, antes Guzmán, en realidad no era hijo de Luis Enrique. Entre el 2020 y el 2023, hubo muchos rumores de que tendría una mala relación con su suegra, debido a que fue acusada de robarle joyas y mucho dinero, incluso obras de arte.

Ahora, a casi un año del fallecimiento de la reconocida actriz y política mexicana, la empresa María Teresa Abud Quintana, acaba de asegurar que Mayela le tenía mucho coraje a su suegra, debido a que Luis Enrique siempre externó su gran amor por Silvia, y para Laguna era enfermizo: "Eso le molestaba a Mayela y me dijo que muchas veces llegó a pasar por su mente desvivir a doña Silvia Pinal con tal de hacer sufrir a Luis Enrique. Me lo dijo drogada y en su juicio. ¡Eso me dio escalofríos!".

Roban millones a Silvia Pinal; Mayela Laguna, pareja de Luis Enrique Guzmán revela los hechos, aqui el audio.

Según las declaraciones de la empresaria, la exnuera de Enrique Guzmán, le afirmaba al hermano menor de Alejandra Guzmán que estaba teniendo una relación muy rara con la señora, que era demasiado exagerada y "está mal" que la quisiera tanto, lo que al parecer comenzaba fuertes discusiones: "Él le contestaba: 'Tranquila, es mi mamá'. Mayela le comentó: 'La señora debería morirse, afecta nuestra relación'. La reacción de Luis Enrique era ponerse fúrico, empezaban grandes discusiones y él le decía: 'Yo llevo una relación sana y linda con mi mamá, no te metas con eso'".

Finalmente, María Teresa declaró que Mayela era una mala mujer que calculaba y estudiaba muy bien a sus aparentes víctimas para poder sacarles la mayor cantidad de dinero, sin tener ella que trabajar o esforzarse para tenerlo: "Argumenta que no tiene dinero ni para su renta y así ha abusado de muchas personas, a las que extorsiona y si no le das dinero, te vuelves su enemiga, tal y como a mí me sucedió. Por querer hacer un bien, salí perjudicada, pero alguien tiene que ponerle un alto".

APOLO NO ES NIETO DE SILVIA PINAL... Ya es oficial, y así lo dió a conocer la misma MAYELA LAGUNA a través de un comunicado. Las pruebas de ADN que ella solicitó legalmente solo confirmaron lo que LUIS ENRIQUE GUZMÁN ya había dicho. La mujer pide prudencia por su hijo. uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31 pic.twitter.com/2VNF1tXuAd — Doña Carmelita (@CarLon_2020) September 18, 2024

Fuente: Tribuna del Yaqui