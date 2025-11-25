Staff de Miss Universo 2025 afirma que le regalaron la corona a Fátima Bosch; exhibe las 'pruebas'

Ciudad de México.- Uno de los aparentes miembros del staff de Miss Universo 2025, acaba de presentar una entrevista para TV Notas, a los que afirmó que le regalaron la corona a la mexicana originaria de Tabasco, Fátima Bosch, asegurando que le regalaron hasta respuestas de sus preguntas, incluso exhibió las 'pruebas'. El pasado 20 de noviembre de este 2025, Fátima se volvió la cuarta mexicana que ganó la corona del certamen de belleza y desde entonces se ha dicho que fue un fraude total.

Según la presunta fuente de dicho certamen de belleza, Bosch desde el primer momento fue la elegida por la organización internacional para ser la ganadora, afirmando que hubo una estrategia para que la representante originaria de Tabasco, y el favoritismo era muy evidente para todos: "¡Era clarísimo! Y no hablo de detalles discretos, hablo de cosas que todo el staff notaba, aunque oficialmente se negara. De entrada, mientras todas las concursantes compartían habitación, a Fátima siempre se le daba una habitación individual, como si fuera invitada VIP".

Al parecer en las fotos, los videos promocionales y demás, a ella le dejaban repetirlo, y el director, George Figueroa, veía cada imagen, y no aceptaban hasta que eran perfectas, incluso aseguró que las reglas eran constantemente moldeadas, como la altura del tacón, en especial en los días de grabaciones más pesados, que según esto, le daban los mejores tiempos y posiciones privilegiados para que resaltara: "Si alguien quiere pruebas, basta ver la preliminar de Miss Universo México: A cada concursante se le daban entre 8 y 10 segundos de cámara, a Fátima casi 40, con tomas centradas en su rostro para hacerla lucir más".

Eso no era todo, pues según la fuente antes mencionada, señaló que tenía su maquillista y peinador propio, mientras que las demás lo compartían con varias, sin embargo, lo peor para él, es que supuestamente le entregaron a Fátima con días de anticipación las preguntas que se harían en la final de Miss Universo: "Lo hicieron para que pudiera ensayarlas y llegar completamente preparada. Nadie más tuvo acceso a eso. Para el resto, las preguntas fueron sorpresa… para ella, no".

Welcome to the family , Miss Universe 2025 Fatima Bosch uD83DuDC51 pic.twitter.com/w0PNmPpVTy — Miss Universe (@MissUniverse) November 21, 2025

De la misma manera, declaró que la madre de Fátima, Vanessa, siempre estaba presente en los ensayos, aunque son estrictamente privados y solo las concursantes y el personal autorizado podían estar, pero ella "estaba en el segundo piso observando discretamente". De la misma manera, aseguró que el escándalo con Nawat Itsaragrisil, estuvo planeado para darle mayor visibilidad y que el público conectara con ella.

Cuando estalló lo de Nawat, la reacción fue la misma para muchos del certamen en México: ‘Esto huele a estrategia’. Y te voy a decir por qué. El presidente estaba enfocado en que Miss Universo México generara más visibilidad, más números en redes y más engagement. Así que, cuando de repente aparece esta ‘polémica internacional’, para muchos en producción fue imposible no pensar que todo estaba bien montado para limpiar la imagen que traía Fátima tras su coronación tan cuestionada", agregó.

Finalmente, la fuente aseguró que Fátima no tenía el nivel de preparación para llamar la atención por mérito propio y por eso es que los directivos decidieron crear toda esa estrategia, dándole mayor visibilidad: "Lo sabíamos todos. No destacaba en pasarela, ni en entrevistas, y su perfil no generaba impacto natural. Entonces, ¿qué quedaba? La polémica. Siempre ha sido la forma más rápida de convertir a alguien en tema de conversación".

"No harán que me arrodille" ¡Fátima Bosch REACCIONA al HATE que recibe en redes tras ganar Miss Universe 2025! ¿Qué opinas de sus declaraciones? #SaleElSol ??: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/Azszprq6y6 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui