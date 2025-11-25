Tefi Valenzuela estalla contra Eleazar Gómez tras decirse inocente de violencia en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen venezolano, Tefi Valenzuela, hace poco decidió emplear sus redes sociales para poner en su lugar a Eleazar Gómez, después de que este se dijera inocente de violencia, en una de sus conversaciones dentro de La Granja VIP, tras haberle dado una brutal golpiza en la que casi acaba con su vida, no se ha tentado el corazón y estalló en su contra.

Hace unas semanas, mientras que Gómez habla con Alberto del Río, mejor conocido como 'El Patrón', declaró que a él le pusieron una trampa y que estuvo en la cárcel por cosas que no hizo, que Valenzuela tenía prioridad por no ser de México y al final lo mandaron a la cárcel injustamente: "A mí me pusieron un cuatro. Obviamente cuando vieron cómo vivía, cuando vieron todo el pedo, literal era de otro país (aludiendo a la nacionalidad venezolana de Valenzuela), me la aplicaron bien duro, pero bueno, yo sí fui a parar un rato al bote".

Ahora, se ha viralizado en redes sociales la respuesta tan contundente de la exparticipante de Survivor México, en la que dejó en claro que nadie le puso una trampa y que no fue a prisión solo porque sí, sino porque había pruebas en su contra y él mismo aceptó lo que hizo: "A ti nadie te puso un 4, ni nadie te aplicó nada bien duro, duro lo que has golpeado, mordido, arrastrado y ahorcado a mí y a otras mujeres. Tu te declaraste culpable, el juez te declaró culpable, el médico legista te declaró culpable y muchas de tus víctimas, con pruebas, te han denunciado".

De la misma manera, señaló que por ser de Venezuela es que realmente no se le dio el castigo que merecía, dejando en claro que jamás le dio el perdón legalmente y se lo inventaron, y ahora solo pide respeto para ella, para su historia y que hable con la verdad de lo que pasó: "Jamás te di el perdón, ni lo que la tu gente se inventó, ¿y cómo vivías?, sí lo sé, de gratis en mi apartamento, así vivías. ¿Injusto? ¿Culero? Es lo que hiciste y sigues haciendo al difamarme, cuando yo no te había mencionado por respeto a que rehagas tu vida".

Oigan NO pongan la foto de Tefy porque eso es re victimización pongan la de Eleazar N para que le de pena a sus amigos y a su familia la clase de pendejo violentador y presunto feminicida que es

#LaGranjaVIP pic.twitter.com/j0auL5bVvY — ??uD83CuDF84uD83EuDD36uD83CuDFFBMFuD83EuDE85???? (@mfer_al) November 24, 2025

Si Dios te está dando la oportunidad de rehacer tu vida, hazlo con dignidad, reconociendo tus errores y arrepintiéndote, porque todos tenemos derecho a ser mejores y reivindicarnos, pero no tratando de victimizarte y cambiar la historia que jamás podrás defender! 5 años y no has aprendido de lo que nos pasó, que lástima", agregó.

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy declaró que ella no ve como un chiste que la haya querido matar, porque casi lo hace y ahora se está tratando de victimizarse, por lo que lo acusa de ahora volver a violentarla, pero al difamarla con tal de lavar su imagen de manera pública: "Ahora te inventas que te pusimos un 4, como si fuera un chiste que intentaras matarme. Te elegí como un maestro en mi vida, perdonarte y después de eso yo me convertí en una mejor persona. Pero no voy a permitir que te victimices ni que engañes para lavar tu imagen, no eres y nunca serás una víctima".

Finalmente le exigió al actor de Atrévete A Soñar que deje de hablar de ella, que él viva su camino y que la deje a ella sanar, vivir en paz, y que sí busque su redención, pero desde un verdadero arrepentimiento y la verdad: "¿Dónde quedaron tus disculpas y tu disque arrepentimiento? Estás reviviendo un pasado que yo había dejado de lado. Ya déjame en paz y sigue tu camino lejos de mí".

Si recibió dinero fue por reparación de daño moral no para otorgar el perdón. Aquí un video que ella (Tefi Valenzuela) publicó recientemente… de que es un golpeador de mujeres, lo es uD83EuDD37uD83CuDFFB??? y seguirá siéndolo porque se nota que Golpeazar no ha cambiado y ni cambiará! #LaGranjaVIP https://t.co/lI2oDvj920 pic.twitter.com/rJFFWseiD8 — Bot Habibi uD83DuDC08???? (@MillAnonimo) November 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui