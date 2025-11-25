Tras reportarse grave a Luis de Alba, el actor de Televisa reaparece y habla de su retiro e la TV

Ciudad de México.- Después de que se reportara grave a Luis de Alba y se dijera incluso que estuvo al borde de la muerte, el reconocido actor de Televisa y famoso comediante mexicano acaba de reaparecer en entrevista, en la que ha decidido hablar de su próximo retiro de la TV y su estado de salud.

Como se recordará, el pasado jueves 12 de diciembre del 2024, se dijo que De Alba tuvo que ser hospitalizado de emergencia por sus problemas de salud, incluso, pocas horas después, fue confirmado por Ventaneando, en el que sus presentadores aseguraron que el motivo fue un tema de sus problemas cardíacos, y que estaba en Guadalajara luchando por su vida, o sea, que estaba grave, estremeciendo a sus millones de fans.

Ante esta situación, la esposa de Luis desmintió la información dada por Ventaneando en Sale el Sol, sin embargo, muchos se quedaron con el reporte de gravedad y hasta algunos anunciaron su muerte, por lo que el actor salió a desmentirlo, aunque sí confesó que tuvo algunos problemas, afirmó no eran graves. Ahora, a casi un año de esta polémica, de Alba acaba de brindar una entrevista en la que se ha dicho feliz con su trabajo, pero que está listo para retirarse.

¡Culpa de la inteligencia artificial!uD83DuDE2E?uD83DuDCA8uD83EuDD16 Luis de Alba aclaró cuál es su estado de salud tras hospitalización.uD83DuDE31#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.

uD83DuDCF2uD83DuDCBBuD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/XY42s2KJnX — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 19, 2024

Según el actor de La Escuelita VIP, actualmente está con trabajo seguro pues tiene "exclusividad con una cadena importante de standup con 50 teatros", en el que solo debe de pedir que le programen fechas y se las consiguen donde quieran, además de que tiene una productora de cine junto con su amigo Adolfo Martínez Solares y les crean papeles especiales: "Le hablo a mi amigo productor para que me haga un personaje, de hecho, en enero va a hacer una película, y me mete a ese proyecto. O inventan un papel especial. Eso me da vigencia en los medios".

Finalmente, declaró que él actualmente vive feliz al lado de su esposa, Abigail Alfaro, y que no se preocupa por nada, por lo que ya vive casi en el retiro, y solo se mantiene vigente porque ama su trabajo, pero ya está cerca de solo retirarse: "Me siento orgulloso de mi familia. Uno de mis hijos ya terminó su carrera de ingeniería industrial y se dedica a la IA. El otro está estudiando producción musical. Por eso, ahora ya estoy disfrutando de pura felicidad con mi mujer, Abigail Alfaro". De la misma manera, se dijo listo para morir: "Todo ya está estipulado. Ellos no precisan que les deje nada en vida, tienen lo que necesitan".

Luis de Alba reapareció tras hospitalización pic.twitter.com/ciOwMJ7CXm — MEDIAESPECTACULOS (@MEDIAESPEC77161) December 14, 2024

Fuente: Tribuna del Yaqui