(VIDEO) José Luis Rodríguez 'El Puma' expulsado de un vuelo tras discusión en pleno abordaje

Ciudad de México.- José Luis Rodríguez González, mejor conocido por su apodo El Puma, es un reconocido cantante y productor musical venezolano que este día comenzó a viralizarse por un video que circula en redes sociales, en el cual el artista de 82 años fue forzado a bajar de un vuelo de la aerolínea American Airlines que partió de Ecuador con destino a Estados Unidos. A continuación, en TRIBUNA te contaremos todos los detalles.

El conflicto inició por una discusión con el personal de la aerolínea que, según se aprecia en el video, se molestó tanto que incluso el supervisor le pidió que desembarcara de inmediato, acusándolo de grabar con su teléfono celular y de participar en un altercado con los empleados. De hecho, su exmánager Beatriz Parga declaró que las diferencias comenzaron por un pasajero que estaba sentado junto a José Luis y que en cierto momento se quejó de un maletín que llevaba el famoso.

El contenido del estuche era medicina para atender las secuelas de su trasplante pulmonar, pero lo que realmente incomodó al otro viajero fue que el equipaje se encontraba en un compartimento alejado de El Puma. Cabe destacar que en el material audiovisual se observa a la celebridad grabando con su celular y con aparentes molestias; además, señaló que nunca había vivido algo similar: "De parte de ellos no me dejan estar acá, primera vez en mi vida".

El artista comenzó a grabar

Finalmente, el intérprete tomó sus pertenencias y descendió del avión. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la postura del presentador de televisión y tampoco la compañía se ha pronunciado. Por lo pronto, en redes sociales las opiniones están divididas, pues mientras algunos apoyan a Rodríguez González, otros consideran que no existe un motivo suficiente para faltarle el respeto a alguien.

Feliz martes! Espero que tengan un mejor día que el Puma Rodríguez. Lo bajaron de un avión de @AmericanAir tras un altercado con la tripulación por una valija que no quiso mover. pic.twitter.com/bKQCPj11sB — Carlos Montero (@CMonteroOficial) November 25, 2025

José Luis Rodríguez

El cantante enfrenta diversos problemas de salud, pues en 2017 se sometió a un trasplante doble de pulmón debido a fibrosis pulmonar. Sin embargo, sus complicaciones no terminaron ahí, ya que en marzo de 2025 sufrió un infarto a causa de sus elevados niveles de colesterol y triglicéridos. En entrevista con el programa de espectáculos El Hormiguero, confesó que tuvo que comenzar una dieta estricta.

Fuente: Tribuna del Yaqui