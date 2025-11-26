Actriz de 'Mentiras' rompe el silencio y habla de su pelea con Mariana Treviño: "Defiendo mi dignidad"

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Mentiras, El Musical y presentadora mexicana, Natalia Sosa, recientemente ha brindado una entrevista para TV Azteca, en la que finalmente ha decidido romper el silencio ante la serie de dimes y diretes de su enemistad con Mariana Treviño, por lo que dio una aclaración a su supuesta pelea con la actriz antes mencionada, destacando que ella defiende su "dignidad" como artista.

Hace poco, comenzó circular la noticia de que Natalia y Treviño, pelearon hace 16 años por cuestiones de ego por su paso en la producción teatral de José Manuel López Velarde. Aunque ambas negaron esto, Mónica Huarte, excompañera de la obra, aseguró que era verdad, que ella estuvo presente y lo vio todo: "Yo estuve ahí separándolas, es verdad, y les dije 'por favor, ya', porque estaba Andy en el escenario cantando, y estas dos", aseguró Huarte.

Ahora, tras estas declaraciones, Sosa brindó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que desmintió esta situación, destacando que la gente simplemente está hablando por hablar, cuando realmente no saben lo que paso e inventan chismes sin haber estado presente: "Yo digo 'wow, que terrible es esto', gente que no se atreve a decirte a la cara me caes gorda, no estoy de acuerdo contigo, no me gusta lo que haces, que es válido, pero levantar falsos, y sobre todo creerse los chismes, porque no estuvieron ahí".

Mónica Huarte confirma que hubo una pelea entre Mariana Treviño y Natalia Sosa en el musical de "Mentiras".



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmkBPv pic.twitter.com/MksySriUeh — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 24, 2025

De la misma manera, declaró que ella está contenta de poder decir que como mujer y como artista, solamente defiende su dignidad, lo que haría casi imposible el hecho de que se peleara por los motivos que se estuvo diciendo; el ego, destacando que aunque se dude, ella está orgullosa de si misma: "Yo te puedo decir de lo que estoy muy contenta, aunque la gente hable, es que yo siempre defendí la dignidad, mi dignidad como artista".

Finalmente, Natalia mencionó que desde su experiencia, solo puede decir que le impresiona la manera en la que la gente la etiqueta sin saber, afirmando que al final del día, no se preocupa porque no hablan de la esencia de ella, de su verdadero yo: "De mi experiencia, a mi me ha tocado, que lanzan un chismecito y el hate se deja venir y yo digo 'wow, la gente como es capaz de etiquetarte, cuando no viven el día a día contigo'".

Yo te voy a decir una cosa, alrededor de Natalia Sosa se dice que es diva, es soberbia, es problémica, no sabe trabajar en equipo, y yo digo 'woow, como me conoce', pero la gente no habla de la verdadera esencia del ser humano", concluyó.

Natalia Sosa revela si es verdad que tuvo un conflicto con Mariana Treviño en el musical "Mentiras".



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmkBPv pic.twitter.com/DFUB0QL6FU — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui