Anuncian a hijo mayor de Chayanne para la nueva temporada de 'Exatlón Estados Unidos'

Santo Domingo, República Dominicana.- La cadena televisiva. Telemundo, anunció a los nuevos participantes de la décima temporada de Exatlón Estados Unidos y entre las grandes sorpresas se encuentran Lorenzo Figueroa, hijo mayor del ícono musical Chayanne. A diferencia de su hermana Isadora Figueroa, Lorenzo ha optado por dedicarse al mundo empresarial, pero ahora incursionará en el mundo de los realities shows.

El pasado lunes 24 de noviembre de 2025, el vástago del cantante puertorriqueño confirmó que estará en dicho proyecto televisivo, en donde formará parte del equipo azul. Entre los detalles que de la imagen promocional se destacó su ocupación de empresario y Estados Unidos como el país a representar, pues es originario del estado de Florida. Su hermana y su prima, la influencer Lele Pons, hicieron acto de presencia en la publicación.

Llegamos a las arenas de #ExatlonEEUU por primera vez VAMOS AZULES. Que empiece el reto", se puede leer en el post.

Los 20 particpantes tendrán que dejarlo todo para conquistar el codiciado título y un gran premio en efectivo de $200,000. Conócelos aquí https://t.co/nMHE3T1oRS pic.twitter.com/skEz821L5P — TelemundoPR (@TelemundoPR) November 24, 2025

Un total de 20 competidores se integrarán a los equipos Rojo y Azul. El objetivo final es el codiciado título y un premio de 200 mil dólares para un hombre y una mujer que lleguen a la final de la competencia. Entre los competidores conocidos aparecen Fernando Lozada, influencer y presentador mexicano, y José Juan 'Gallito' Vázquez, exfutbolista mexicano que vistió la playera de Club León, Chivas y Selección Mexicana, quienes son parte del bando escarlata.

Del lado azul, como compañeros del hijo de Chayanne se encuentran Emmanuel Jáquez, un atleta dominicano que ya ha sido finalista en ediciones anteriores de Exatlón Estados Unidos, y Kelvin Rentería, deportistas mexicano que es apodado como 'El Vaquero', uno de los competidores más emblemáticos de la franquicia. Además de Denisse Novoa, una actriz y atleta mexicana que es conocida como 'La Pantera'.

¿Quién es Lorenzo Figueroa, hijo mayor de Chayanne?

Lorenzo Figueroa es el primer hijo del matrimonio entre Chayanne y Marilisa Maronesse, tiene 28 años de edad y se graduó en la carrera de Negocios y Finanzas en la Universidad Internacional de Florida en 2021, según información de ¡HOLA!, lo que le permitió comenzar su faceta como empresario de su línea de ropa Stamos Bien. En una entrevista con People en Español, Lorenzo declaró que en caso de ganar el premio, lo invertiría en una de sus pasiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui