¿Bruce Willis al borde de morir? Reportan que familia del actor donarán su cerebro a la ciencia

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido actor de acción estadounidense, Bruce Willis, una vez más está dando de que hablar, debido a que recientemente se ha dicho que su familia donaría su cerebro a la ciencia, después de que este muera, incluso se dice que ya están preparándose para darle el último adiós a la gran estrella de Hollywood, ¿acaso el artista se encuentra al borde de la muerte?

Desgraciadamente en el 2022 se confirmó que Willis tenía afasia, un trastorno del lenguaje causado por daño cerebral, y en febrero del 2023, se reveló que su diagnóstico evolucionó y ahora padecía de demencia frontotemporal. A lo largo de estos casi cuatro y tres años de angustia, sus cinco hijas y sus dos exesposas han estado al pendiente de todas las necesidades del actor, cuidando que esté lo mejor que se pueda pese a sus padecimientos.

Ahora, tras confirmarse que no habla, ha perdido la mayor parte de su memoria y que está en una casa de asistencia, se ha comenzado a decir que su esposa, Emma Heming Willis, con el respaldo de sus hijas y de Demi Moore, exesposa y madre de tres de las hijas de Willis, han planeado que cuando el actor pierda la vida, el cerebro de este sea donado a la ciencia para que hagan investigaciones sobre sus padecimientos.

Después de que Emma publicara su libro The unexpected journey, se ha comenzado a asegurar que la familia planea hacer dicha donación, debido a que desean impulsar estudios sobre la demencia frontotemporal, considerada una patología poco frecuente, esperando que los datos obtenidos contribuyan a mejorar la comprensión clínica de la enfermedad, y así se permita avanzar en diagnósticos y tratamientos.

Cabe mencionar que esta información, pese a que ha sido difundida por medios como un hecho, la realidad es que no es algo 100 por ciento cierto, debido a que en el libro lo abordan como una posibilidad, más no se expresó claramente que en realidad vaya a pasar esto, por lo que solamente es un rumor y la frase en la que habla del tema, es como una exploración a las opciones que se han enfrentado para vivir el duelo una vez que se llegue el momento de decir adiós.

Fuente: Tribuna del Yaqui