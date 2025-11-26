Desea morir: Madre de exintegrante de 'La Casa de los Famosos México' tiene cáncer y pediría su muerte

Ciudad de México.- La madre del uno de los más reconocidos exintegrantes de La Casa de los Famosos México y galán de melodramas español, Jorge Losa, al parecer ya está cansada de tanto tratamientos, y tras una ardua batalla en contra del cáncer, ahora supuestamente pide su muerte, deseando que ya acabe su sufrimiento, ya que no es la primera vez que enfrenta esta complicada enfermedad.

Por desgracia, en el año del 2024 no fue uno de sus mejores años y ha enfrentado situaciones muy complicadas y dolorosas, como lo es el hecho de que su madre esté muy delicada a causa del cáncer que padece. Esta no es la primera vez que la señora enfrenta dicha enfermedad, debido a que hace varios años se convirtió en una sobreviviente, al igual que Losa, que tuvo un tumor en el pecho y casi pierda la vida.

"Lleva más de 50 quimioterapias. Es una locura. Los doctores nos han dicho que no hay otra persona que haya soportado tantas. Yo, por el tipo de persona que soy, no quiero tirar la toalla, pero hay que entender que llega un punto en que las personas que lo están sufriendo ya no quieren seguir".

uD83DuDEA8JORGE LOSA ACLARA SIGUE O NO SU RELACIÓN CON FERKA? AL TERMINO DE GRABACIÓN ESPECIAL EN MÁS VALE SOLA JORGE ABRIO SU CORAZÓN Y HABLO SOBRE SALUD DE SU MADRE ...NO LA ESTA PASANDO NADA BIEN ..ENTÉRATE uD83DuDEA8 @jorgelosaactor

.#jorgelosa #edendorantes1 pic.twitter.com/Ac89WptEex — Edn (@edorantes1) May 15, 2024

"En algún momento más o menos difícil me lo dijo ('Ya hasta aquí'). A ellos les pega. Llega el día en el que se levantan con el pie izquierdo y te dicen: 'Ya no quiero más', aunque al día siguiente se despiertan y comentan: 'Ya lo pensé mejor'".

"La respeté, muy a mi pesar y muy en contra de mis sentimientos. Hay que respetarlos por encima de todo, porque los que están sufriendo verdaderamente la enfermedad y el dolor son ellos, no uno".

Está peleando, es complejo. Ahí va aguantando. Últimamente ha estado mejor, se estabilizó. Ahorita le están dando inmunoterapia (tratamiento que utiliza el propio sistema inmunitario del cuerpo para combatir la enfermedad), que no es tan invasiva como la quimio. Estoy rezando para que la vida le dé mucho chance de estar a mi lado", concluyó.

CASI PIERDE A SU MAMÁ uD83DuDC49 https://t.co/kRzbFai3wX

Jorge Losa habla del cáncer que enfrenta su madre. uD83DuDE30 pic.twitter.com/o6IJdJQnN1 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) January 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui