Esaúl Garcia, vocalista de La Arrolladora, perdería su visa tras detención en aeropuerto al viajar a EU

Ciudad de México.- El famosa cantante, Esaúl García, que es vocalista de La Arrolladora, al parecer se ha metido en severos problemas, debido a que han declarado que perdería su visa y tendría prohibido entrar a Estados Unidos, después de que fuera detenido en aeropuerto de la Ciudad de México, mientras que este intentaba viajar al país extranjero para continuar con la gira de la famosa banda.

El pasado martes 25 de noviembre, en la cuenta de Instagram de Chamonic, aseguraron que Esaúl, mientras que estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México, al ser revisado por las autoridades del lugar, encontraron mucho más dinero del que registró, por lo que no pudo subir al avión: "Le prohibieron subirse al avión por una cuestión de qué traía más dinero en su maleta del que lo había reportado. Se portó grosero y altanero con la persona que lo atendió en el mostrador, porque él decía que si no sabía quién era, que era cantante".

Según los informes dados por la comunicadora antes mencionada, las autoridades de CBP de US, lo mantuvieron detenido por un largo tiempo, y al final decidieron no darle acceso al vuelo por cuestiones del dinero que no estaba declarado en su maleta, lo que levanta sospechas que vendrían de actos ilícitos: "Ya le di su pase de abordar y se fue, al poco rato me avisan que no puede viajar hasta que regule sus asuntos con la embajada".

Ahora, este miércoles 26 de noviembre, asegura que migración decidió cancelarle la visa de trabajo por esta situación tan polémica, ya que lo asociaron con el narcotráfico, así que no podrá recuperarla hasta no haber aclarado este hecho: "Le cancelaron su visa el día de ayer, después de que le prohibieron abordar un vuelo hacia Estados Unidos, porque al parecer llevaba más dinero en su maleta, el cual no había declarado y la embajada tomó la decisión de Cancelar su visa".

Finalmente, la comunicadora aseguró que no es una mentirosa y el tiempo le dará la razón tarde o temprano, ya sea que la banda o el vocalista salgan a desmentirla o no: "Es obvio que ellos lo van a negar es obvio que ellos no van a confirmar y es obvio que van a decir que sucedió otra cosa, pero el chisme se cuenta solo no tiene visa y no podrá estar en las próximas presentaciones en Estados Unidos".

Fuente: Tribuna del Yaqui