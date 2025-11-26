Filtran nuevo VIDEO de William Levy al ser arrestado en restaurante en Miami; estaba ebrio

Ciudad de México.- Una vez más, el nombre de William Levy se encuentra en medio del escándalo, debido a que en redes sociales han filtrado un nuevo video en el que se le puede ver siendo arrestado en Miami a las afueras del restaurante en el que se dijo que tuvo conducta agresiva y alteró el orden. En el material audiovisual se confirma que estaba en estado de ebriedad, como se reveló desde un inicio.

Como se recordará, la mañana del pasado martes 15 de abril de este 2025, circuló la noticia que el exgalán de Televisa fue arrestado en el restaurante bar Baires Grill, ubicado en Weston, en el condado de Broward, Florida, por intoxicación desordenada en público, alteración del orden y traspaso de propiedad ocupada. A días del arresto, el actor salió a aclarar la situación, negando los informes de comportamiento agresivo y resistencia al arresto.

El reconocido actor, en octubre de este 2025, reveló que le fueron desestimados los cargos, destacando para Venga la Alegría, que estaba bien, que había aprendido de esta experiencia, que califica de desafortunada, señalando que al final del día el tiempo le dio la razón y que lo que pasó no fue grave como se dijo: "No hombre, no pasa nada, se agrandaron mucho las cosas por como fueron, pero todo bien, gracias a Dios, no hay cargos de nada, todo está limpio, todo está bien".

William Levi nos da sus declaraciones después de esa polémica en la que se vio envuelto. uD83DuDC40uD83DuDE31#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO??

EN VIVO AHORA uD83DuDC49 https://t.co/HOtOXmkBPv pic.twitter.com/WWDdg9VnIw — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 18, 2025

Pero ahora a siete meses de este arresto tan polémico, el protagonista de Café con Aroma de Mujer, está volviendo al centro del escándalo, debido a que en redes sociales han vuelto a recordar esta situación, exhibiendo un video inédito en el que el galán de melodramas fue detenido por las autoridades de Miami en plena calle, después de su presunto exabrupto en el restaurante en el que se encontraba bebiendo.

En el video anteriormente mencionado, se puede ver como el actor de Cuidado Con El Ángel está acompañado por una mujer, cuando un oficial le dice que debe de voltearse con las manos atrás porque será detenido, a lo que él alza las manos en señal de rendición y hace exactamente lo que le pide el oficial, sin oponerse. Pero, aunque se ve que no estaba agresivo con las autoridades, al hablar se nota que está en estado de ebriedad.

Momento exacto en el que fue capturado William Levy tras el escándalo en un restaurante de Weston, Florida.



Levy fue detenido por intoxicación desordenada, aunque los cargos quedaron desestimados en octubre luego de completar un programa de desvío supervisado por la Oficina del… pic.twitter.com/HaDjZ8bu5U — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) November 26, 2025

