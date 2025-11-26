¡Síguenos!
Filtran VIDEO de William Levy siendo detenido, operan a Wendy Guevara y más en el Top 3 Espectáculos
Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, haz llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este miércoles 26  noviembre, conoce dónde fue que arrestaron al famoso William Levy meses atrás.

La familia de Bruce Willis donará su cerebro a la ciencia

Recientemente se difundió la noticia de que la familia del actor Bruce Willis ha planeado donar el cerebro del famoso cuando fallezca para que hagan investigaciones sobre sus padecimientos. Hasta el momento, no existe declaración oficial de su esposa o algún familiar del famoso en la que se confirme que se donará su cerebro una vez que fallezca.

Wendy Guevara aparece desde el hospital

La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, publicó en sus redes que se encontraba en el hospital después de realizarse varios procedimientos estéticos, que según, confesó todos salieron bien y no tuvo complicaciones, pero señaló que hay efectos secundarios, y es que no deja de llorar desde que salió de la operación. 

Filtran video de William Levy ebrio y siendo arrestado 

El famoso William Levy se volvió tendencia luego de que se filtrara un nuevo video donde es arrestado en un restaurante en Miami, al estar en estado de ebriedad; en el video se le puede ver al actor acompañado de una mujer, cuando un oficial le dice que debe voltearse con las manos atrás por que será detenido.

Fuente: Tribuna del Yaqui

