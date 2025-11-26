Jenni Rivera vuelve a ser noticia: ¿Película con IA y material exclusivo por su aniversario luctuoso?

Ciudad de México.- En los últimos días, una serie de misteriosas publicaciones en las redes sociales de la fallecida cantante Jenni Rivera han causado gran revuelo entre los internautas, ya que algunos incluso aseguran que sigue viva. Todo comenzó cuando se compartió la imagen de una flor que, poco a poco, iba formándose; para la mayoría de los seguidores, esto simbolizó que se avecina una gran sorpresa.

Aunque, hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los familiares de la exitosa intérprete de música regional mexicana ha aclarado las dudas de los fans, sí se pronunció sobre el tema la creadora de contenido Jaqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, quien provocó un enorme revuelo al insinuar que se está preparando una película realizada con Inteligencia Artificial (IA).

"Hasta ahora, lo que me cuentan es que saldrá una película/documental de Jenni usando inteligencia artificial y material que se tiene resguardado: videos, fotos que ella misma grabó desde su teléfono BlackBerry, además de imágenes de su última presentación en Monterrey. Incluso se planea un nuevo disco con canciones inéditas y otras regrabadas", puntualizó la influencer, quien se comprometió a mantener informados a sus seguidores.

Misteriosas publicaciones

Aniversario luctuoso

La inquietud generada por esta reciente actualización en el perfil de Jenni también se debe a que la llamada Gran Señora falleció el 9 de diciembre de 2012, a los 43 años, en un trágico accidente aéreo tras su presentación en la capital de Nuevo León. Es importante recordar que, finalmente, las autoridades determinaron que el incidente fue consecuencia de la pérdida de control de la aeronave.

Reacciones del público

Parte de la audiencia considera que no se debería lanzar un nuevo proyecto con la imagen de Rivera, pues creen firmemente que su legado merece respeto y tranquilidad. Otros incluso compararon a los familiares de la cantante estadounidense con los Quintanilla, quienes, a pesar de que han pasado más de 30 años desde la partida de Selena, continúan publicando material relacionado con la icónica artista.

Fuente: Tribuna del Yaqui