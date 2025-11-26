José Luis Rodríguez 'El Puma' rompe el silencio y habla del altercado en avión y su expulsión del vuelo

Ciudad de México.- El reconocido cantante de origen venezolano, José Luis Rodríguez, recientemente se vio involucrado en tremendo escándalo, por lo que tras ser expulsado de vuelo, el artista ha decidido romper el silencio, casi de manera inmediata y hablar sobre el altercado en el avión que se viralizó en redes sociales. El denominado 'El Puma', también ha aclarado el porque comenzó todo realmente.

El pasado martes 25 de noviembre se viralizó en redes sociales un video en el que se puede ver al cantante al tener una discusión con el personal de la aerolínea American Airlines, en el vuelo que iba desde Ecuador hacía Miami, Estados Unidos. En el material se ve al cantante y al empleado molestos, mientras que un supervisor aparece y le exige al cantante que desembarque de inmediato.

El intérprete de Por Si Volvieras declaró que él siempre viaja con una pequeña mochila donde guarda sus medicamentos, indispensables desde el doble trasplante de pulmón que recibió hace siete años por una fibrosis pulmonar idiopática, pero, que en este viaje, el empleado de la aerolínea se lo quiso quitar porque le dijo que no podía tener dicha bolsa, a lo que él trató de impedirlo, desatando la pelea que se vio en redes sociales.

Ante esto, José Luis declaró que se sintió sumamente agredido de manera moral, porque lo sacaron como si él hubiera cometido algún delito, por lo que ahora de manera espiritual se siente terrible y de manera física agotado, demostrando que el altercado a él sí lo puso muy mal: "Me echaron como un delincuente, toda mi vida he luchado por tratar a la gente bien, no porque tenga la necesidad sino porque yo soy así. Me sacaron, me sentí muy mal espiritualmente y físicamente estaba muy cansado, realmente agotado".

Finalmente, el intérprete de Dueño de Nada reconoció que hizo un comentario que molestó al auxiliar de vuelo, señalando que no lo hizo con el afán de ofenderlo: "Literalmente la palabra fue pendej..., para nosotros es como decir tontería", dijo Rodríguez. Ante esto, destacó que el solo decir que le parecía una "pend..." fue suficiente para que el empleado acudiera a su supervisora y presentara una queja formal y lo echaran.

