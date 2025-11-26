¿Kim Shantal perdió con 'La Granja VIP'? Novio de la actriz la dejaría por 'infidelidad' con Sergio Mori

Ciudad de México.- El reconocido creador de contenido mexicano, Lalo O'Conner, que es reconocido por ser el novio de Kim Shantal, acaba de brindar una entrevista en la que ha revelado su sentir sobre el shippeo que existe entre la influencer y el actor y cantante mexican, Sergio Mayer Mori. Esto después de que se le acusara a la famosa de serle infiel en La Granja VIP, ¿acaso Kim ya perdió en el reality?

Lalo, ante los videos que circulan de su pareja y el exactriz de melodramas de Televisa, en entrevista con la revista de los espectáculos han querido hacer un emparejamiento entre Shantal y el hijo de Sergio Mayer, ha hablado de que piensa sobre este shippeo: "Supongo que por la bonita amistad que han formado. Ella siempre se ha relacionado más con hombres que con mujeres. No por otra cosa, sino por el hecho de que para ella los hombres son menos sensibles a sus bromas pesadas"

Ante esta situación tan polémica, Lalo declaró que entiende en TV Azteca lo que trataba de haber, pues aunque sabe que Sé que todo reality crea drama, polémica y romance, y lo intentan hacer con ellos: "No me dan celos ni me interesa el apellido de Sergio Mayer Mori. Yo veo la personalidad y a la persona en sí. No me preocupo de nada, porque sé lo que valgo. Le tengo mucha confianza a Kim y no me voy a preocupar, pero no soy tonto".

Con respecto a que también quisieron emparejarla con Kike Mayagoitia y que no lo sabía hasta que todos comenzaron a replicarlo, se ha sincerado y delatara que no es tan inseguro y que para él, estaría padrísimo que hicieran contenido injustos: "No hay ningún tipo de shippeo con ellos 2. Kike tiene mucha seguridad en su forma de ser, un esquema irónico y humor negro. Cuando le dijo a Kim: ‘Si gano (para ser capataz) yo te llevo (a la habitación)’, no lo vi con mala intención. Yo siento que no va por ahí".

Dudo mucho que hagan ese tipo de contenido adentro. Estoy seguro de que ninguno de los 2 tiene en mente esa idea. Debe ser algo orgánico. Y en caso de que se haga, no estaría de acuerdo. Sería un contenido forzado y no hay necesidad de que hagan eso "Claramente quieren evitar cualquier contacto entre Kim y yo. Y todo por la idea de darle pie a un shippeo falso con Sergio. Lo tienen muy mal establecido. No conocen a Kim. Piensan que podría hacer algo con él, pero ella no entró a eso".

La gente no puede percibir lo que dicen de ella. Al final, afuera se habla de ella, sea bueno o malo. Kim sabe que esto es un show y hay que tener en cuenta que todos los integrantes fueron contratados para dar espectáculo. Cada uno lo dará como quiera. La gente tiene una mala perspectiva de ella y ve solo lo que quiere ver", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui