Lee Soon-jae, ícono de la actuación de dramas coreanos fallece a los 91 años; conoce las causas

Ciudad de México.- El veterano actor Lee Soon-jae, figura emblemática del teatro y la televisión de Corea del Sur, falleció este martes a los 91 años, tras una carrera de más de siete décadas, desatando reacciones del mundo del espectáculo e incluso del presidente, Lee Jae-myung.

Su muerte, confirmada el 25 de noviembre de 2025 por su familia y su agencia SG Way Entertainment, se produjo en la madrugada de ese día en Seúl, después de enfrentar problemas de salud crónicos que lo obligaron a retirarse de los escenarios en octubre de 2024, al abandonar a mitad de la obra 'Esperando a Godot otra vez'. Aunque no se especificó una causa exacta, se informó que su deceso ocurrió en circunstancias naturales vinculadas a su avanzada edad y estado de salud.

Por mucho tiempo se le identificó como 'el padre de la televisión' por su papel en la telenovela de la emisora local MBC 'What on Earth is Love' en 1991. También destacó en la serie de comedia 'High Kick!' (2006) de la misma emisora y su correspondiente secuela.

Nacido el 16 de noviembre de 1934 en Hoeryong, en la actual Corea del Norte, Lee se trasladó a Seúl a los cuatro años con su familia, antes del estallido de la Guerra de Corea (1950-1953). Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Seúl, donde se involucró en producciones teatrales estudiantiles. Su vida estuvo marcada por la resiliencia y el compromiso con las artes escénicas, convirtiéndose en pionero de la primera generación de actores televisivos del país.

Debutó en 1956 con la obra teatral 'Más allá del horizonte' y en televisión en 1961 con el drama '¿Debería convertirme también en humano?' de KBS. Desde entonces participó en más de 140 dramas televisivos, además de numerosas películas y montajes teatrales. Entre sus trabajos más recordados se encuentran: '¿Qué demonios es el amor?' (1991), '¡Patada alta!' (2006-2009), 'Abuelos en flor' (2013-2018, que inspiró el remake estadounidense 'Mejor tarde que nunca') y 'Rey Lear de Shakespeare' en 2021 y 2023, considerada una de las más memorables en la escena coreana por su duración de más de tres horas y su vitalidad a los 87 años.

En su última aparición pública, protagonizó la comedia 'El perro lo sabe todo' (2024), que le valió el Gran Premio (Daesang) en los KBS Drama Awards de 2024, convirtiéndolo en el actor más longevo en recibir este honor. Su talento y disciplina lo convirtieron en un referente cultural, conocido como 'el padre de la televisión' y 'el abuelo de la nación'. A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos la Orden de Mérito Cultural Eungwan de segunda clase en 2018 por su contribución al entretenimiento, y el doctorado honorario en Medicina Oriental por la Universidad Kyung Hee en 2000.

Su legado fue celebrado tanto por instituciones culturales como por el público, que lo consideraba un símbolo de cercanía y sabiduría. Tras su muerte, el presidente Lee Jae-myung, junto con actores, directores y estrellas del K-pop como Taeyeon de 'Girls Generation', expresaron sus condolencias y destacaron su papel como maestro de nuevas generaciones.

El presidente Lee escribió en Facebook: "Desde el teatro hasta el cine y la televisión, nos trajo risas, emociones, consuelo y coraje". Su funeral se llevará a cabo el 27 de noviembre en el salón del Centro Médico Asan, con un altar memorial público en la sede de KBS para que los admiradores rindan homenaje.

En el ámbito personal, Lee Soon-jae estuvo casado desde 1966 con Choi Hee-jung, a quien conoció durante sus años universitarios, y tuvo dos hijos. Mantuvo una vida familiar discreta. Evitó polémicas públicas y se mantuvo fiel a una ética profesional que lo alejó de escándalos, consolidando su imagen como figura respetada y admirada.

Enfrentó las dificultades propias de una carrera extensa, incluyendo la censura en los primeros años de la televisión surcoreana, las tensiones políticas de la posguerra y su breve incursión en la política como miembro de la Asamblea Nacional (1992-1996) por el Partido Liberal Democrático. También presidió la Asociación de Actores de Radiodifusión de Corea en los años 70 y 80, y enseñó actuación en la Universidad Gachon hasta recientemente, siempre defendiendo la dignidad de las artes escénicas.

La muerte de Lee Soon-jae marca el fin de una era en la cultura surcoreana. Su pasión por la actuación, su compromiso con la excelencia y su capacidad de conectar con el público lo convierten en un artista eterno. Su legado seguirá vivo en cada producción que llevó su sello y en las generaciones que lo consideran un maestro insustituible.

